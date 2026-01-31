Golfistas de Saltillo aportan podios al Norte en el Nacional Interzonas 2026

El golf del norte del país tuvo una participación relevante en el Campeonato Nacional Interzonas de Caballeros 2026, celebrado en las instalaciones del Bosque Country Club, en León, Guanajuato. Dentro de ese contexto, varios jugadores del Club Campestre de Saltillo formaron parte del seleccionado de la Zona Norte y contribuyeron a una actuación que dejó resultados destacados en distintas categorías.

El torneo reunió a los representativos de las diferentes zonas del país y se disputó bajo un formato por equipos, en el que cada categoría tuvo un peso específico en la clasificación general. Para los golfistas saltillenses, la competencia representó una oportunidad de medirse ante jugadores de otras regiones y confirmar el trabajo que se viene realizando en sus clubes de origen.

Ricardo Dávila Bonilla fue uno de los nombres que sobresalieron a lo largo del campeonato. El jugador del Campestre de Saltillo integró el equipo del Norte en la categoría AA y cerró el certamen como campeón, aportando puntos clave para que su escuadra se quedara con el primer lugar de la división. Su desempeño fue consistente durante las rondas, lo que permitió al representativo norteño mantenerse en la pelea desde el inicio.

En la categoría A, Jesús Antonio Saro Llaguno también tuvo una actuación relevante. El golfista saltillense finalizó como subcampeón junto al equipo de la Zona Norte, en una división que se caracterizó por la paridad entre los participantes y definiciones ajustadas. El segundo puesto reflejó la regularidad del conjunto a lo largo del campeonato.

La presencia de Saltillo también se hizo notar en la categoría B, donde Mario Chapa Esquivel y Alejandro Herrera López formaron parte del equipo que terminó en el tercer lugar. Ambos jugadores aportaron rondas importantes para que el Norte se mantuviera entre los primeros puestos de la clasificación, en una categoría con alta competitividad y margen reducido entre las posiciones.

Por su parte, Mario Álvaro Ocampo García participó en la categoría C, en la que el equipo de la Zona Norte concluyó en el quinto puesto general. Aunque no se alcanzó el podio, la experiencia sumó para el grupo y permitió a los jugadores enfrentarse a escenarios y rivales distintos a los habituales.

La participación de estos cinco golfistas del Club Campestre de Saltillo en el Campeonato Nacional Interzonas de Caballeros 2026 confirma la presencia del golf coahuilense en competencias de alcance nacional. Más allá de los resultados, el torneo dejó un balance positivo en cuanto a fogueo y proyección para los jugadores de la región, que continúan sumando experiencia en eventos de este nivel.