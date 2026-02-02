Victoria Chávez, del Tri Femenil de flag football, elegida Atleta del Año 2025 en The World Games

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 2 febrero 2026
    Victoria Chávez, del Tri Femenil de flag football, elegida Atleta del Año 2025 en The World Games
    Victoria Chávez celebra el título de Atleta del Año de The World Games 2025, reconocimiento que consolida a la mexicana y al flag football femenil como referentes del deporte internacional rumbo a Los Ángeles 2028. FOTO: ESPECIAL

La jugadora mexicana lideró a la Selección Femenina de Flag Football al bicampeonato y recibir el respaldo de miles de aficionados a nivel mundial

La mexicana Victoria Chávez fue coronada Atleta del Año 2025 por The World Games, uno de los reconocimientos más prestigiosos para deportistas de disciplinas no olímpicas a nivel mundial.

Chávez, integrante de la Selección femenina de flag football de México, obtuvo este galardón tras recibir 50 mil 537 votos de aficionados de todo el mundo en la votación organizada por la Asociación Internacional de The World Games (IWGA).

La competencia por el premio fue cerrada: la dupla alemana de dance sport Marius Andrei Balan y Khrystyna Moshenska quedó segunda con 43 mil 528 votos, mientras que la también mexicana Laura Burgos (muaythai) terminó tercera con 29 mil 753 apoyos.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid pierde a Jude Bellingham por lesión y el inglés estará fuera alrededor de un mes

Originaria de Chihuahua, Victoria Chávez se consolidó como una de las figuras más destacadas del flag football mundial.

Su desempeño en The World Games 2025, celebrados en Chengdu (China), fue determinante: lideró a México hacia el bicampeonato en la competencia de flag football y protagonizó la jugada clave que aseguró el título frente a Estados Unidos.

Chávez compartió que este logro “es un sueño hecho realidad”, recordando que hace dos años estuvo hospitalizada y no sabía si podría volver a competir.

Afirmó que el apoyo de México y de los aficionados globales fue un factor clave para alcanzar este reconocimiento.

Este reconocimiento no solo destaca la calidad individual de Chávez, sino también el crecimiento del flag football como deporte competitivo internacional y el papel de las mujeres mexicanas en el alto rendimiento.

Además, llega en un momento clave, ya que el flag football ha sido incluido como deporte olímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028, lo que abre nuevas metas para México y el movimiento deportivo nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Flag Football
Futbol Americano
Tochito

Organizaciones


NFL

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado