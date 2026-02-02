Victoria Chávez, del Tri Femenil de flag football, elegida Atleta del Año 2025 en The World Games

La mexicana Victoria Chávez fue coronada Atleta del Año 2025 por The World Games, uno de los reconocimientos más prestigiosos para deportistas de disciplinas no olímpicas a nivel mundial.

Chávez, integrante de la Selección femenina de flag football de México, obtuvo este galardón tras recibir 50 mil 537 votos de aficionados de todo el mundo en la votación organizada por la Asociación Internacional de The World Games (IWGA).

La competencia por el premio fue cerrada: la dupla alemana de dance sport Marius Andrei Balan y Khrystyna Moshenska quedó segunda con 43 mil 528 votos, mientras que la también mexicana Laura Burgos (muaythai) terminó tercera con 29 mil 753 apoyos.

Originaria de Chihuahua, Victoria Chávez se consolidó como una de las figuras más destacadas del flag football mundial.

Su desempeño en The World Games 2025, celebrados en Chengdu (China), fue determinante: lideró a México hacia el bicampeonato en la competencia de flag football y protagonizó la jugada clave que aseguró el título frente a Estados Unidos.