Real Madrid pierde a Jude Bellingham por lesión y el inglés estará fuera alrededor de un mes

Real Madrid confirmó que Jude Bellingham, mediocampista inglés de 22 años, sufrió una lesión muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda durante el partido de LaLiga ante Rayo Vallecano, obligándolo a abandonar el campo al minuto 8 del encuentro.

Tras los exámenes médicos, el parte oficial del club indica que estará aproximadamente un mes de baja, una ausencia sensible en un tramo decisivo de la temporada para los merengues.

Bellingham, titular indiscutible en el centro del campo del Real Madrid, sintió un fuerte pinchazo en el muslo izquierdo y fue sustituido inmediatamente, en lo que se confirmó como una rotura muscular en el semitendinoso tras las pruebas diagnósticas del club.

Esta lesión lo marginará de la actividad durante las próximas cuatro a cinco semanas, con el objetivo de recuperarse por completo antes de iniciar la siguiente fase de competiciones oficiales.

Por el tiempo estimado de recuperación, Bellingham no estará disponible para varios enfrentamientos importantes tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, incluidos: