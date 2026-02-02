Real Madrid pierde a Jude Bellingham por lesión y el inglés estará fuera alrededor de un mes

/ 2 febrero 2026
    Real Madrid pierde a Jude Bellingham por lesión y el inglés estará fuera alrededor de un mes
    Jude Bellingham será baja cerca de un mes con el Real Madrid por una lesión muscular, ausencia que lo marginará de duelos importantes en LaLiga y la Champions League. FOTO: AP

El mediocampista inglés sufrió una lesión muscular y estará perdiéndose partidos clave de LaLiga y la Champions League con el Madrid

Real Madrid confirmó que Jude Bellingham, mediocampista inglés de 22 años, sufrió una lesión muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda durante el partido de LaLiga ante Rayo Vallecano, obligándolo a abandonar el campo al minuto 8 del encuentro.

Tras los exámenes médicos, el parte oficial del club indica que estará aproximadamente un mes de baja, una ausencia sensible en un tramo decisivo de la temporada para los merengues.

Bellingham, titular indiscutible en el centro del campo del Real Madrid, sintió un fuerte pinchazo en el muslo izquierdo y fue sustituido inmediatamente, en lo que se confirmó como una rotura muscular en el semitendinoso tras las pruebas diagnósticas del club.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres, América y Pumas debutan este martes en la Concacaf Copa de Campeones: horarios y transmisión de los juegos

Esta lesión lo marginará de la actividad durante las próximas cuatro a cinco semanas, con el objetivo de recuperarse por completo antes de iniciar la siguiente fase de competiciones oficiales.

Por el tiempo estimado de recuperación, Bellingham no estará disponible para varios enfrentamientos importantes tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, incluidos:

LaLiga EA Sports

Valencia vs Real Madrid – 8 de febrero

Real Madrid vs Real Sociedad – 14 de febrero

Osasuna vs Real Madrid – 22 de febrero

Real Madrid vs Getafe – 1 de marzo

UEFA Champions League – Playoffs de Octavos de Final

Benfica vs Real Madrid – ida, 17 de febrero

Real Madrid vs Benfica – vuelta, 25 de febrero

Dependiendo de su evolución, podría haber posibilidades de su regreso para partidos posteriores, como el duelo ante Celta de Vigo en LaLiga o la fase eliminatoria de Champions, siempre ligado al ritmo de recuperación de la lesión.

La baja de Bellingham representa un golpe para el esquema del técnico Álvaro Arbeloa, ya que el mediocampista había sido pieza clave en la estructura del equipo esta temporada.

Su ausencia obliga al club a reconfigurar el centro del campo mientras afronta una fase con partidos exigentes en el campeonato local y en Europa.

