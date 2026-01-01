Crisis total en Gabón: el gobierno disuelve a la selección, despide al cuerpo técnico y expulsa a Aubameyang

La eliminación de Gabón en la Copa Africana de Naciones 2025, celebrada en Marruecos, detonó una reacción drástica del gobierno gabonés.

Luego de cerrar el torneo con tres derrotas en tres partidos y terminar último de su grupo, las autoridades consideraron la actuación como una “prestación deshonrosa” y anunciaron un giro total en la gestión del futbol nacional.

Gabón formó parte del Grupo F, donde cayó ante Camerún y Mozambique, antes de sufrir una dolorosa derrota 3-2 frente a Costa de Marfil, partido en el que llegó a tener ventaja de 2-0 y terminó perdiendo.

Ese resultado selló su eliminación en fase de grupos sin sumar unidades, uno de los peores desempeños en la historia reciente del combinado africano.

El balance deportivo provocó que el gobierno interviniera de manera directa tras el regreso del equipo al país, en una determinación que fue comunicada a través de la televisión estatal.

Gobierno decidió el futuro de Gabón

El anuncio fue realizado por el ministro interino de Deportes, Simplice-Désiré Mamboula, quien confirmó tres medidas clave: