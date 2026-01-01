Crisis total en Gabón: el gobierno disuelve a la selección, despide al cuerpo técnico y expulsa a Aubameyang
El gobierno de Gabón tomó una decisión sin precedentes tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones, en una medida que sacude al futbol africano
La eliminación de Gabón en la Copa Africana de Naciones 2025, celebrada en Marruecos, detonó una reacción drástica del gobierno gabonés.
Luego de cerrar el torneo con tres derrotas en tres partidos y terminar último de su grupo, las autoridades consideraron la actuación como una “prestación deshonrosa” y anunciaron un giro total en la gestión del futbol nacional.
Gabón formó parte del Grupo F, donde cayó ante Camerún y Mozambique, antes de sufrir una dolorosa derrota 3-2 frente a Costa de Marfil, partido en el que llegó a tener ventaja de 2-0 y terminó perdiendo.
Ese resultado selló su eliminación en fase de grupos sin sumar unidades, uno de los peores desempeños en la historia reciente del combinado africano.
El balance deportivo provocó que el gobierno interviniera de manera directa tras el regreso del equipo al país, en una determinación que fue comunicada a través de la televisión estatal.
Gobierno decidió el futuro de Gabón
El anuncio fue realizado por el ministro interino de Deportes, Simplice-Désiré Mamboula, quien confirmó tres medidas clave:
Disolución total del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Thierry Mouyouma, junto con todo su staff.
Suspensión indefinida de la selección nacional de Gabón, hasta nuevo aviso y bajo una futura reestructuración.
Exclusión de jugadores veteranos de cualquier convocatoria futura, como parte de un cambio de ciclo.
Estas acciones colocan a Gabón en un escenario inédito, ya que la selección queda, de facto, sin actividad oficial definida en el corto plazo.
Entre los futbolistas apartados destaca Pierre-Emerick Aubameyang, máximo goleador histórico del país y uno de los referentes más importantes en la historia del futbol gabonés.
El delantero de 36 años no disputó el último partido del torneo debido a una lesión en el muslo y regresó anticipadamente a su club, el Olympique de Marseille, antes de que se hiciera oficial la decisión gubernamental.
También fue excluido Bruno Ecuele Manga, el jugador con más apariciones en la historia de la selección, lo que confirma que la medida no distingue jerarquías ni trayectoria.
Tras conocerse la noticia, Aubameyang reaccionó en redes sociales, señalando que “los problemas del equipo son mucho más profundos que un solo individuo”, dejando entrever un descontento general con la estructura del futbol en su país.
La intervención directa del gobierno en la gestión de la selección podría generar consecuencias a nivel internacional, ya que la FIFA prohíbe la injerencia gubernamental en las federaciones nacionales.
De considerarse una violación a sus estatutos, Gabón podría enfrentar sanciones deportivas.