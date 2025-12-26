Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cae ante el Egipto de Mohamed Salah

Sudáfrica, selección que será rival de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, sufrió una derrota clave por 1-0 ante Egipto, en actividad de la Copa Africana de Naciones, en un partido que dejó señales importantes de cara a su futuro inmediato y a su participación en la próxima Copa del Mundo.

El único gol del encuentro fue obra de Mohamed Salah, quien convirtió un penal justo antes del descanso y marcó la diferencia en un duelo cerrado.

A pesar de jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Mohamed Hany, Egipto logró sostener la ventaja gracias a su orden defensivo y experiencia internacional.

Sudáfrica tuvo mayor posesión del balón y generó varias aproximaciones al arco rival, pero volvió a evidenciar problemas de contundencia en el último tercio del campo.

El equipo africano no encontró la claridad necesaria para romper el bloque egipcio, una situación que comienza a generar dudas en su proceso rumbo a la justa mundialista.