Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cae ante el Egipto de Mohamed Salah

Fútbol Internacional
/ 26 diciembre 2025
    Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cae ante el Egipto de Mohamed Salah
    Mohamed Salah volvió a ser decisivo con Egipto al marcar el gol del triunfo ante Sudáfrica en la Copa Africana. FOTO: AP

El combinado sudafricano, que enfrentará a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, perdió 1-0 frente a Egipto en la Copa Africana de Naciones

Sudáfrica, selección que será rival de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, sufrió una derrota clave por 1-0 ante Egipto, en actividad de la Copa Africana de Naciones, en un partido que dejó señales importantes de cara a su futuro inmediato y a su participación en la próxima Copa del Mundo.

El único gol del encuentro fue obra de Mohamed Salah, quien convirtió un penal justo antes del descanso y marcó la diferencia en un duelo cerrado.

A pesar de jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Mohamed Hany, Egipto logró sostener la ventaja gracias a su orden defensivo y experiencia internacional.

Sudáfrica tuvo mayor posesión del balón y generó varias aproximaciones al arco rival, pero volvió a evidenciar problemas de contundencia en el último tercio del campo.

El equipo africano no encontró la claridad necesaria para romper el bloque egipcio, una situación que comienza a generar dudas en su proceso rumbo a la justa mundialista.

Este resultado llega en un contexto relevante, ya que Sudáfrica forma parte del grupo donde también competirá Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Para el equipo dirigido por el cuerpo técnico sudafricano, la derrota expone áreas de mejora tanto en defensa como en definición, aspectos que podrían ser determinantes ante selecciones de mayor jerarquía.

Por su parte, Egipto reafirmó su papel como uno de los contendientes fuertes del continente africano, apoyado en el liderazgo de Salah y en una estructura táctica sólida.

La victoria le permitió asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo continental y mantener un paso firme en la competencia.

Con la mira puesta en 2026, Sudáfrica deberá ajustar su funcionamiento y elevar su nivel competitivo, consciente de que enfrentará a un México que llegará como anfitrión y con altas expectativas en la fase de grupos.

