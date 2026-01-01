Raúl Jiménez se queda cerca del gol y Fulham rescata empate ante Crystal Palace

La actividad de la Jornada 19 de la Premier League dejó un empate que frenó la inercia positiva del Fulham. El conjunto londinense, con Raúl Jiménez como referencia en el ataque, igualó 1-1 en su visita al Crystal Palace, en un duelo marcado por oportunidades repartidas y un cierre intenso en Selhurst Park.

Fulham llegaba con la intención de extender una racha de dos victorias consecutivas, ambas por marcador de 1-0, ante Nottingham Forest y West Ham. En esos compromisos, Jiménez había sido decisivo al marcar los goles del triunfo, lo que había colocado al equipo en una posición cómoda dentro de la zona media de la tabla. Esta vez, el resultado fue distinto, aunque el desarrollo mantuvo un guion similar en cuanto a la propuesta ofensiva de los visitantes.

Desde los primeros minutos, Fulham tomó la iniciativa y buscó adelantarse con ataques rápidos por las bandas y centros al área. Raúl Jiménez tuvo una de las primeras opciones claras del partido cuando conectó una volea de zurda dentro del área, tras un balón suelto, pero su remate se fue apenas desviado del arco defendido por el Crystal Palace. Esa acción reflejó el dominio inicial del equipo visitante, que por momentos controló el ritmo del encuentro.