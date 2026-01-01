Raúl Jiménez se queda cerca del gol y Fulham rescata empate ante Crystal Palace
El mexicano volvió a ser protagonista en el ataque de los Cottagers, generando las opciones más claras del partido, aunque el equipo londinense tuvo que conformarse con un empate 1-1 durante la Jornada 19 de la Premier League
La actividad de la Jornada 19 de la Premier League dejó un empate que frenó la inercia positiva del Fulham. El conjunto londinense, con Raúl Jiménez como referencia en el ataque, igualó 1-1 en su visita al Crystal Palace, en un duelo marcado por oportunidades repartidas y un cierre intenso en Selhurst Park.
Fulham llegaba con la intención de extender una racha de dos victorias consecutivas, ambas por marcador de 1-0, ante Nottingham Forest y West Ham. En esos compromisos, Jiménez había sido decisivo al marcar los goles del triunfo, lo que había colocado al equipo en una posición cómoda dentro de la zona media de la tabla. Esta vez, el resultado fue distinto, aunque el desarrollo mantuvo un guion similar en cuanto a la propuesta ofensiva de los visitantes.
Desde los primeros minutos, Fulham tomó la iniciativa y buscó adelantarse con ataques rápidos por las bandas y centros al área. Raúl Jiménez tuvo una de las primeras opciones claras del partido cuando conectó una volea de zurda dentro del área, tras un balón suelto, pero su remate se fue apenas desviado del arco defendido por el Crystal Palace. Esa acción reflejó el dominio inicial del equipo visitante, que por momentos controló el ritmo del encuentro.
Con el paso de los minutos, el Crystal Palace logró equilibrar el partido y comenzó a ganar presencia en campo rival. La insistencia tuvo premio antes del descanso. Al minuto 39, Nathaniel Clyne envió un centro desde el costado derecho que encontró a Jean-Philippe Mateta dentro del área. El delantero francés anticipó a su marcador y, con un remate de cabeza picado, venció al guardameta para poner el 1-0.
En la segunda parte, Fulham ajustó líneas y adelantó metros en busca del empate. Jiménez volvió a aparecer como referencia ofensiva, generando espacios y peleando balones aéreos. En una de esas acciones, el delantero mexicano estuvo cerca de igualar el marcador con un cabezazo que terminó estrellándose en el poste, en una de las jugadas más claras del complemento.
La insistencia finalmente dio resultado en los minutos finales. Tom Cairney, que había ingresado de cambio apenas 12 minutos antes, tomó el balón en los linderos del área tras un pase de Sasa Lukic. El mediocampista escocés sacó un disparo de zurda que se coló en la portería para decretar el 1-1 definitivo.
Con este resultado, Crystal Palace y Fulham llegaron a 27 puntos tras 19 jornadas disputadas y se mantienen en la parte media de la clasificación, todavía con margen para aspirar a posiciones más altas conforme avance la temporada.