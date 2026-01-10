Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero

CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó a la población sobre la detección de fraudes en línea cometidos por personas que se hacen pasar por personal de la empresa, mediante llamadas telefónicas, mensajes y perfiles falsos en redes sociales.

A través de avisos oficiales, la compañía energética pidió a los usuarios ignorar cualquier contacto que no provenga de sus canales institucionales, al advertir que no es la primera vez que estafadores suplantan su identidad para obtener dinero o información personal.

De acuerdo con la CFE, una de las modalidades más comunes es el phishing, mediante el envío de enlaces que aparentan ser oficiales y que redirigen a sitios maliciosos diseñados para robar datos o infectar dispositivos con programas dañinos.

Otra práctica detectada es la creación de páginas falsas en redes sociales, que utilizan logotipos e imagen institucional para ofrecer servicios inexistentes, como supuestos descuentos, rifas, regalos o maniobras para alterar medidores, los cuales funcionan como enganches para extorsionar a los usuarios.

La empresa también advirtió sobre personas que se presentan como “gestores” o empleados de la CFE, quienes solicitan depósitos de dinero a cambio de ofertas de trabajo, apoyo en trámites o la cancelación de adeudos, prácticas que la compañía calificó como fraudulentas.

Ante este escenario, la CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa, y no abrir enlaces enviados por remitentes sospechosos. Subrayó que cualquier trámite debe realizarse únicamente a través del portal oficial www.cfe.gob.mx o del número telefónico 071.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a informarse sólo por sus canales verificados en redes sociales, como @CFEmx, @CFE_Contigo y CFE Nacional, y reiteró que nunca solicita datos personales ni pagos para eliminar adeudos o exentar cobros del servicio eléctrico.

La advertencia se da en un contexto de incremento de delitos digitales. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Scitum, en el último año se registraron en México más de seis millones de fraudes cibernéticos, lo que refleja la magnitud del problema.

La CFE llamó a denunciar cualquier intento de fraude al 071 o ante la Policía Cibernética al 088, y pidió a los usuarios no bajar la guardia frente a este tipo de engaños. Con información de El Universal