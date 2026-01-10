Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026

Para este año, el gobierno federal aumentará los montos de dinero en efectivo que se entregan por el canje voluntario y anónimo de armas de fuego como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, con el objetivo de impulsar el desarme y la pacificación del país.

De acuerdo con un anteproyecto enviado por la Secretaría de Gobernación (Segob) a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), en el nuevo tabulador se indica que por cada ametralladora que funcione se entregarán 33 mil 650 pesos en efectivo, frente a los 26 mil 450 pesos que se daban el año pasado, es decir, un aumento de 7 mil 200 pesos.

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos. En 2025, Gobernación entregaba 25 mil pesos por esta misma arma.

En el caso de morteros, el año pasado se otorgaban 11 mil 815 pesos, pero en 2026 subirá a 14 mil 55 pesos en efectivo.

Para quien entregue de forma voluntaria este año un lanzamisiles, la Secretaría de Gobernación pagará 7 mil 500 pesos, mientras que por una bazuca, 6 mil 250.

Por cada granada se entregarán 4 mil 405 pesos.

Por cada arma fantasma de cualquier calibre que se entregue, la Secretaría de Gobernación pagará mil 220 pesos; por armas para salva y diábolos el monto será de 995 pesos, y por cada cartucho de dinamita, 395 pesos.

El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, iniciado en enero del año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa el canje de armas de fuego por un estímulo económico, de forma anónima y sin consecuencias jurídicas, con el objetivo de reducir los índices de violencia, inseguridad y accidentes en los domicilios como consecuencia del manejo de armas de fuego.

El programa destaca que las jornadas de Sí al Desarme, Sí a la Paz estarán organizadas por la Secretaría de Gobernación.

La población mexicana será invitada a participar de manera voluntaria y anónima en el canje de cualquier tipo de armamento a cambio de un estímulo económico determinado en el tabulador.

“Toda persona interesada en el canje podrá participar de manera libre, anónima, respetuosa y sin consecuencias jurídicas, por lo que en todo momento se protegerán su identidad y datos recabados.

“Los datos personales recabados en los reportes deberán ser protegidos en términos de la normativa aplicable, garantizando el anonimato de las personas beneficiarias”.

Se detalla que la difusión en campo del programa de desarme se realizará en el municipio o demarcación territorial correspondiente por medio de volanteo, especificando la ubicación y horario de atención del módulo de canje de armas. Ello, con la finalidad de convocar a la población a participar “transmitiendo un mensaje de paz y realizando un llamado en contra de la violencia”.

Además, la Subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, adscrita a la Secretaría de Gobernación, promoverá la participación de niñas, niños y adolescentes para el intercambio de juguetes bélicos por didácticos, como una actividad complementaria del programa.

Se indica que durante los eventos del desarme, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será encargado de custodiar las armas recabadas; de acuerdo con sus protocolos de seguridad, realizará la revisión del armamento, con las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad de las personas asistentes.

El procedimiento para su destrucción, se indica, se realizará de manera inmediata, de conformidad con los protocolos de la Sedena.

Destaca que en casos excepcionales, el personal de la Defensa Nacional tiene la facultad de seleccionar el armamento que —a su juicio— tenga un valor histórico, cultural, científico o artístico, susceptible de destinarse al acervo museístico de esa dependencia, el cual se podrá conservar para ser puesto a disposición de las autoridades militares correspondientes.

Además, se advierte que en ningún caso las personas servidoras públicas podrán solicitar o recibir algún beneficio en dinero, especie o cualquier otro, pero en caso contrario, se indica que deberá denunciarse de manera inmediata ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a las autoridades competentes.

Este anteproyecto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).