Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Turismo de Coahuila continuará impulsando eventos emblemáticos y diversificando la oferta turística en cada una de las regiones del estado con diferentes actividades, informó su titular, Cristina Amezcua.

Además, se prevé el lanzamiento de nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas, con el objetivo de fortalecer la identidad regional y atraer tanto a visitantes nacionales como internacionales.

La colaboración con prestadores de servicios locales y la promoción en ferias especializadas serán clave para posicionar a Coahuila como uno de los destinos más atractivos del norte del país.

Los eventos que se desarrollarán en Coahuila con motivo del Mundial de Fútbol serán anunciados próximamente por el gobernador Manolo Jiménez, en virtud de que Saltillo será subsede de este importante acontecimiento, relató la funcionaria.

Se espera que la agenda incluya actividades deportivas, conciertos, exposiciones y programas de voluntariado, con el fin de integrar a la comunidad y ofrecer opciones de entretenimiento para asistentes y turistas.

La capital del estado, dijo, está preparada para recibir a miles de visitantes y selecciones, funcionando como centro de operaciones y alojamiento cercano a la sede principal, Monterrey.

Hoteles, restaurantes y servicios de transporte ya trabajan en la capacitación de personal y la mejora de instalaciones para garantizar una experiencia de calidad.

Además, se implementarán operativos especiales de seguridad y atención turística, asegurando que los visitantes disfruten de su estancia y que Saltillo responda a las exigencias de un evento internacional de alto nivel.

Aunque los partidos se jugarán en sedes oficiales como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, Saltillo jugará un papel crucial como base de apoyo logístico y turístico para el Mundial 2026, consolidándose como un destino competitivo y seguro, según señaló la funcionaria.

La conectividad vial y aérea de la ciudad, así como su infraestructura hotelera y atractivo cultural, contribuirán a ofrecer soluciones eficientes para delegaciones deportivas y visitantes. Este posicionamiento refuerza la visión de Coahuila como un estado innovador y comprometido con el desarrollo turístico y económico.