$!Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León

La mañana de este viernes fue detenido de forma ilegal en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, en un operativo a todas luces arbitrario.

Fue cerca de las 10 de la mañana que elementos de la fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, detuvieron al director de esta casa editora, como parte de un procedimiento en su contra, hasta ahora desconocido.

El Director General fue detenido por supuestamente no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público. Se trata de una acción orquestada, pues la aprehensión ocurre en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, donde el director es residente, lo que refleja la vigilancia constante que mantiene el poder ante el director.

Abogados consultados por Vanguardia, explicaron que la forma en la cual se dio el arresto es el clásico modus operandi de fiscalías que actúan bajo consigna “fabricando casos” de presunta rebeldía para poder arrestar a un ciudadano.