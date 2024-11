Gerardo ‘Tata’ Martino renuncia al Inter Miami tras una temporada histórica, según fuentes

Gerardo “Tata” Martino, el técnico argentino que llevó al Inter Miami a obtener al mejor registro de puntos de una temporada regular en la historia de la MLS, renunció al cargo, informó una persona con conocimiento de la decisión.

Martino, que fue contratado a mediados de 2023 a la par del fichaje de Lionel Messi, tomó la decisión por razones personales, dijo la persona que habló el martes con The Associated Press con la condición de no ser identificada dado que Miami no ha hecho un anuncio oficial. Se convocó a una rueda de prensa el viernes con Martino y dirigentes del club.

Miami fue eliminado en la primera ronda de los Playoffs de la liga a comienzos de mes. El equipo volverá a reunirse en enero para iniciar la pretemporada con miras a un año en el que disputarán el Mundial de Clubes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es ‘El Chuyón? El supuesto ‘hondureño’ acusado de agredir a Javier Aguirre en el México vs Honduras

Martino, de 61 años — quien anteriormente entrenó a Messi en el Barcelona y en la selección de Argentina — no había dicho nada que insinuara su intención de marcharse al final de la temporada.