Luis Rubiales insiste en que sí hubo consentimiento de Jenni Hermoso: ‘estoy totalmente seguro’

Rubiales dijo que se le pidió a Hermoso que restara importancia al beso porque había una crisis institucional que afectaba a la federación y era normal que sus subalternos intentaran apaciguar la situación.

Afirmó que nunca pidió a nadie que presionara a Jenni. Dijo que en ese momento Hermoso no le dio mucha importancia al beso.

Luis mencionó que cuando ella dijo que no quería grabar un video con él, aceptaron la decisión y tomaron diferentes medidas, que incluyeron la publicación de un comunicado con los comentarios de la jugadora de Tigres a los medios locales en ese momento.

Hermoso y sus compañeras de equipo dieron diferentes versiones durante su testimonio, asegurando que la jugadora fue afectada negativamente por el beso y presionada para minimizar lo ocurrido.

Un experto en lectura de labios también testificó el martes y aseveró que Rubiales le preguntó a la delantera española, “¿Te puedo dar un besito?”

Se mostraron videos con Jenni celebrando y luego hablando sobre el beso.

“El beso, ni yo me lo esperaba. A mí no me importa, yo soy campeona del mundo y es lo que me voy a llevar de esta noche”, dijo Hermoso en audios reproducidos en la corte de una entrevista que dio poco después de la final.

También se mostró un video de Rubiales diciéndole al equipo que estaba “triste” por las repercusiones sobre el beso.