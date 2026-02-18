Matías Almeyda es suspendido siete partidos en LaLiga tras altercado con el árbitro

Matías Almeyda, director técnico argentino del Sevilla FC, fue sancionado con una suspensión de siete partidos en la Liga Española 2025–26 tras un altercado con el cuerpo arbitral durante el partido ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La Real Federación Española de Futbol impuso esta sanción tras analizar el acta arbitral y considerar que el técnico incurrió en múltiples infracciones de conducta dentro del terreno de juego.

El incidente se produjo durante el empate 1-1 entre Sevilla y Alavés, cuando Almeyda fue expulsado en el minuto 85 tras protestar enérgicamente una decisión arbitral.

En lugar de dirigirse inmediatamente al vestuario, el entrenador permaneció en el campo y mantuvo una confrontación verbal con el árbitro Iosu Galech Apezteguía por más de un minuto, lo que quedó reflejado en el acta arbitral.