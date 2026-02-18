Matías Almeyda es suspendido siete partidos en LaLiga tras altercado con el árbitro

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 18 febrero 2026
    Matías Almeyda es suspendido siete partidos en LaLiga tras altercado con el árbitro
    Matías Almeyda no podrá dirigir siete encuentros del Sevilla en LaLiga 2025-26 tras la resolución disciplinaria de la RFEF. FOTO: EFE

El técnico del Sevilla FC recibió una de las sanciones más severas para un entrenador en el futbol español reciente, luego de su expulsión ante Alavés; el club ya analiza una apelación

Matías Almeyda, director técnico argentino del Sevilla FC, fue sancionado con una suspensión de siete partidos en la Liga Española 2025–26 tras un altercado con el cuerpo arbitral durante el partido ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La Real Federación Española de Futbol impuso esta sanción tras analizar el acta arbitral y considerar que el técnico incurrió en múltiples infracciones de conducta dentro del terreno de juego.

El incidente se produjo durante el empate 1-1 entre Sevilla y Alavés, cuando Almeyda fue expulsado en el minuto 85 tras protestar enérgicamente una decisión arbitral.

TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026

En lugar de dirigirse inmediatamente al vestuario, el entrenador permaneció en el campo y mantuvo una confrontación verbal con el árbitro Iosu Galech Apezteguía por más de un minuto, lo que quedó reflejado en el acta arbitral.

Según la resolución del Comité de Competición, la sanción de siete partidos se compone de diversas infracciones: dos partidos por protestas reiteradas contra el árbitro; uno por no dirigirse al vestuario tras la expulsión; tres por actitudes de menosprecio hacia los oficiales, y uno adicional por conducta antideportiva y alteración del orden deportivo.

Impacto deportivo y respuesta del club

La sanción obliga a Almeyda a perderse casi la mitad de los partidos restantes de LaLiga, un golpe importante para el Sevilla, que actualmente ocupa posiciones cercanas a la zona de descenso.

Si la RFEF no modifica la decisión tras la apelación presentada por el club, el estratega no podrá estar en el banquillo frente a rivales como Getafe, Real Betis, FC Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid, regresando potencialmente hasta la Jornada 32 ante el Levante.

Desde el club hispalense calificaron la sanción como excesiva y anunciaron que agotarán todas las vías legales posibles para reducir el castigo.

Sevilla también expresó su apoyo total al entrenador y no descartó recurrir incluso ante la justicia ordinaria si fuera necesario.

Algunos medios apuntan que se trata de una de las sanciones más duras impuestas a un entrenador en el futbol español en años recientes, aunque no necesariamente un récord absoluto histórico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional
Sanciones

Localizaciones


Sevilla

Organizaciones


Sevilla FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026