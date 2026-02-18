Matías Almeyda es suspendido siete partidos en LaLiga tras altercado con el árbitro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El técnico del Sevilla FC recibió una de las sanciones más severas para un entrenador en el futbol español reciente, luego de su expulsión ante Alavés; el club ya analiza una apelación
Matías Almeyda, director técnico argentino del Sevilla FC, fue sancionado con una suspensión de siete partidos en la Liga Española 2025–26 tras un altercado con el cuerpo arbitral durante el partido ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
La Real Federación Española de Futbol impuso esta sanción tras analizar el acta arbitral y considerar que el técnico incurrió en múltiples infracciones de conducta dentro del terreno de juego.
El incidente se produjo durante el empate 1-1 entre Sevilla y Alavés, cuando Almeyda fue expulsado en el minuto 85 tras protestar enérgicamente una decisión arbitral.
TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026
En lugar de dirigirse inmediatamente al vestuario, el entrenador permaneció en el campo y mantuvo una confrontación verbal con el árbitro Iosu Galech Apezteguía por más de un minuto, lo que quedó reflejado en el acta arbitral.
Según la resolución del Comité de Competición, la sanción de siete partidos se compone de diversas infracciones: dos partidos por protestas reiteradas contra el árbitro; uno por no dirigirse al vestuario tras la expulsión; tres por actitudes de menosprecio hacia los oficiales, y uno adicional por conducta antideportiva y alteración del orden deportivo.
Impacto deportivo y respuesta del club
La sanción obliga a Almeyda a perderse casi la mitad de los partidos restantes de LaLiga, un golpe importante para el Sevilla, que actualmente ocupa posiciones cercanas a la zona de descenso.
Si la RFEF no modifica la decisión tras la apelación presentada por el club, el estratega no podrá estar en el banquillo frente a rivales como Getafe, Real Betis, FC Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid, regresando potencialmente hasta la Jornada 32 ante el Levante.
Desde el club hispalense calificaron la sanción como excesiva y anunciaron que agotarán todas las vías legales posibles para reducir el castigo.
Sevilla también expresó su apoyo total al entrenador y no descartó recurrir incluso ante la justicia ordinaria si fuera necesario.
Algunos medios apuntan que se trata de una de las sanciones más duras impuestas a un entrenador en el futbol español en años recientes, aunque no necesariamente un récord absoluto histórico.