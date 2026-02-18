NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026

Fútbol Americano
/ 18 febrero 2026
    Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México. FOTO: X

La liga regresará a la Ciudad de México con un partido de temporada regular en diciembre de 2026, como parte de su calendario internacional récord

La NFL oficializó que los 49ers de San Francisco serán el equipo local de un partido de temporada regular en la Ciudad de México durante la campaña 2026, marcando el regreso de la liga a México tras cuatro años de ausencia.

El juego formará parte de la expansión internacional más ambiciosa en la historia de la NFL, con un récord de nueve encuentros programados fuera de Estados Unidos ese año.

Este encuentro se disputará en diciembre de 2026 en el Estadio Banorte, el nombre que actualmente recibe el histórico Estadio Azteca tras su reciente remodelación de cara a eventos globales como la Copa del Mundo 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Triunfo del Real Madrid ante Benfica queda marcado por activación de protocolo antirracismo

Aunque la fecha exacta, el horario y el rival aún no han sido divulgados oficialmente, se espera que estos detalles se anuncien cuando se haga oficial el calendario completo de la NFL en primavera.

La designación de los 49ers como equipo local implica que cederán uno de sus partidos habituales en el Levi’s Stadium para trasladarlo a suelo mexicano, reforzando así la apuesta de la liga por fortalecer su presencia en mercados internacionales estratégicos.

México ha sido tradicionalmente uno de los destinos predilectos de la NFL fuera de Estados Unidos, con seis juegos de temporada regular ya celebrados en la capital desde 2005, dos de ellos protagonizados por los propios 49ers.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, y el director general de NFL México, Arturo Olivé, han destacado la importancia del mercado mexicano para el crecimiento del deporte y la conexión con una de las bases de aficionados más grandes fuera de Estados Unidos.

La organización de San Francisco también ha enfatizado su entusiasmo por reencontrarse con los seguidores mexicanos, recordando sus experiencias previas en el Estadio Azteca, donde jugaron en 2005 y en 2022, en este último con una victoria de 38-10 sobre los Cardinals de Arizona.

Además de este compromiso en México, los 49ers vivirán una temporada internacional sin precedentes al disputar también un partido en Melbourne, Australia, lo que los convierte en uno de los equipos con itinerario más exigente del calendario 2026.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

