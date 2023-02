Fue el mismo mensaje del técnico italiano, que situó a Vinicius entre los futbolistas que más gusto da ver jugar en la actualidad.

”Le gusta jugar al fútbol sea donde sea, más cuando los partidos son tan importantes como el de mañana. En este momento es un gusto verle. A todos los aficionados al fútbol les gusta su calidad y talento, como es un gusto ver a Pedri, Gavi, Mbappé o Haaland. Vinicius es un gusto para el fútbol y tenemos que disfrutar esa calidad”, añadió.

Ancelotti defendió a la sociedad española, asegurando que el racismo es un problema universal.

“España es un país fantástico, estoy encantado de vivir en Madrid y nadie piensa en salir de este país, espectacular en todos los sentidos”, respondió cuando fue cuestionado si lo que está ocurriendo en estadios españoles podría influir en que algunos futbolistas no quieran jugar en LaLiga.

“El tema de racismo es muy serio y complicado, no hay una ley que pueda cambiar la cabeza de una persona, se debe cambiar con la cultura y el sentido común. No echo la culpa a España de esto porque en todos los países hay episodios de este tipo. Me gustaría que cambiase más el respeto a las personas, que es lo más importante que debemos tener en cuenta”, sentenció.

Liga de España investigará

Este fin de semana en España, continuaron los ataques de odio contra ‘Vini’, cuando el delantero brasileño volvió a ser objeto de insultos racistas en un encuentro.

La liga española indicó este mismo lunes, que investigará el más reciente ataque, luego de que las imágenes por televisión mostraran a alguien llamándolo ‘mono’ .