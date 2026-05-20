Petr Vlachovsky: Suspenden de por vida a técnico por grabar a jugadoras del FC Slovacko

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    Petr Vlachovsky: Suspenden de por vida a técnico por grabar a jugadoras del FC Slovacko
    La UEFA pidió a FIFA extender a nivel mundial la sanción contra Petr Vlachovsky, exentrenador del FC Slovacko femenil. FOTO: ESPECIAL

La UEFA inhabilitó permanentemente al exentrenador checo tras una investigación por grabaciones ocultas en vestidores; FIFA podría extender la sanción a nivel mundial

La UEFA aplicó una sanción de por vida contra el entrenador checo Petr Vlachovsky, exdirector técnico del equipo femenil del FC Slovacko, luego de que se confirmara que grabó sin consentimiento a jugadoras en espacios privados del club, incluidos vestidores.

La medida representa uno de los castigos disciplinarios más severos impuestos por el organismo europeo en materia de protección a futbolistas y conducta indebida dentro del futbol femenil.

De acuerdo con la resolución del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, Vlachovsky quedó inhabilitado “de por vida” para ejercer cualquier actividad relacionada con el futbol.

Además, el organismo solicitó a la FIFA que la sanción se extienda a nivel mundial y pidió a la Federación de Futbol de República Checa revocar su licencia de entrenador.

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El caso había tomado fuerza desde 2023 y derivó en una condena en mayo de 2025, cuando el técnico recibió una sentencia suspendida de un año de prisión y una prohibición de cinco años para entrenar dentro de República Checa.

Sin embargo, esa sanción inicial generó presión pública y reclamos de sindicatos de futbolistas, al considerar que no impedía que pudiera volver a trabajar en el extranjero.

Reportes internacionales señalan que la investigación involucró a 14 jugadoras del FC Slovacko, grabadas durante un periodo de varios años, y que entre las afectadas había al menos una menor de edad.

Vlachovsky también había trabajado anteriormente con la Selección Femenil Sub-19 de República Checa, situación que aumentó la preocupación por los protocolos de protección en el futbol formativo y profesional.

La decisión de la UEFA fue respaldada por FIFPRO, sindicato global de futbolistas, que calificó la sanción como un mensaje necesario contra los abusos, el acoso y las conductas inapropiadas dentro del deporte.

El organismo insistió en que las jugadoras deben competir y trabajar en entornos seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de violencia o invasión a su privacidad.

El FC Slovacko, club de la primera división checa, condenó la conducta del exentrenador y manifestó apoyo a las futbolistas afectadas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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