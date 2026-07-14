¡16 años después!: España elimina a Francia y jugará la final de la Copa del Mundo 2026

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    ¡16 años después!: España elimina a Francia y jugará la final de la Copa del Mundo 2026

El conjunto ibérico controló los momentos clave del partido y aseguró su pase a la gran final, dejando fuera al equipo liderado por Kylian Mbappé

España se convirtió en la primera finalista de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar 2-0 a Francia en una semifinal disputada con alta intensidad desde los primeros minutos. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente aprovechó sus oportunidades y resistió los intentos de reacción de los franceses para asegurar su lugar en el partido por el título.

El encuentro enfrentó a dos de las selecciones que llegaban entre las favoritas al campeonato. Francia, liderada por Kylian Mbappé, buscaba regresar a una final mundialista, mientras que España apostaba por una generación encabezada por jóvenes figuras como Lamine Yamal y futbolistas consolidados como Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.

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Desde el arranque, ambos equipos mostraron una propuesta ofensiva. Francia intentó presionar alto y generar peligro por las bandas, especialmente con Bradley Barcola y Michael Olise. Sin embargo, España logró controlar varios tramos del partido mediante la posesión del balón y la movilidad de sus mediocampistas.

La primera gran oportunidad llegó para los galos, pero el marcador se abrió del lado español. Al minuto 19, una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área fue sancionada como penal. Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad y convirtió el disparo desde los once pasos para colocar el 1-0.

El gol modificó el desarrollo del encuentro. Francia adelantó líneas en busca del empate, aunque se encontró con una defensa española bien organizada. Además, sufrió un contratiempo importante cuando William Saliba tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión antes de la media hora.

Antes del descanso, España estuvo cerca de ampliar la ventaja. Fabián Ruiz desperdició una clara oportunidad frente al arco, mientras que Unai Simón intervino oportunamente para evitar una llegada peligrosa de Mbappé.

En la segunda mitad, Francia mantuvo la iniciativa, pero le costó generar opciones claras. España encontró espacios al contragolpe y estuvo cerca de marcar nuevamente con una acción de Lamine Yamal que terminó anulada por fuera de lugar.

La sentencia llegó al minuto 58. Pedro Porro apareció en el área tras una combinación rápida y definió ante Mike Maignan para firmar el 2-0 que terminó siendo definitivo.

Con el paso de los minutos, los franceses aumentaron la presión, aunque sin la precisión necesaria para descontar. Mbappé tuvo una de las oportunidades más claras en la recta final, pero su disparo se fue por encima del travesaño. En otra acción decisiva, Marc Cucurella despejó un balón sobre la línea para mantener la ventaja española.

Tras siete minutos de tiempo agregado, el árbitro decretó el final del encuentro. España celebró su clasificación a la final del Mundial 2026, mientras que Francia quedó eliminada en la antesala del partido por el campeonato.

Ahora, La Roja espera conocer a su rival para disputar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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