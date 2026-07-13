El Barcelona rompe récord con 10 representantes en las semifinales del Mundial 2026

La mayor parte de esa representación corresponde a España , que aporta ocho jugadores del club: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal , quienes forman parte de la convocatoria dirigida por Luis de la Fuente . Con ellos, el Barcelona aporta casi un tercio de los 26 futbolistas de la selección española.

La marca supera el anterior registro del Barcelona, que había sido de ocho semifinalistas en las Copas del Mundo de 2010 y 2018 .

El Barcelona continúa dejando huella en el Mundial 2026 , no solo por el desempeño de sus futbolistas, sino también por establecer un nuevo récord de representación. El conjunto azulgrana contará con 10 jugadores del primer equipo en las semifinales , la cifra más alta en la historia del club y la mayor entre todos los equipos que aún tienen futbolistas en competencia.

Varios de estos jugadores han sido determinantes en el recorrido de España hacia las semifinales. Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal han sido titulares en los encuentros de eliminación directa, mientras que Ferran Torres dio la asistencia para el gol con el que Mikel Merino selló la victoria sobre Portugal en los octavos de final.

La Roja aseguró su pase a la antesala de la final tras derrotar 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y ahora se medirá a Francia, selección que cuenta con otro representante azulgrana: Jules Koundé.

El defensor francés ha sido un elemento habitual en el esquema de Didier Deschamps y disputó 87 minutos en el triunfo 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final.

El décimo representante del Barcelona es Anthony Gordon, reciente incorporación del club para la temporada 2026/27, quien continúa con vida en el torneo defendiendo los colores de Inglaterra. El extremo colaboró con una asistencia para el gol del empate de Jude Bellingham en la remontada 2-1 sobre Noruega y jugó 70 minutos en el encuentro de cuartos de final.

El conjunto inglés buscará el boleto a la final frente a la campeona defensora, Argentina, mientras que España y Francia protagonizarán la otra semifinal. Esto garantiza que al menos un jugador del Barcelona disputará la final del Mundial.

Además de imponer un nuevo récord histórico, el Barcelona lidera la clasificación de clubes con más semifinalistas. Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar con nueve futbolistas —cinco con Argentina y cuatro con España—, mientras que Arsenal completa el podio con ocho representantes repartidos entre Francia, España e Inglaterra.

Aunque el club catalán no tiene asegurado que uno de sus futbolistas levante el trofeo, el Mundial 2026 ya es el más exitoso de su historia en cuanto a representación en las últimas rondas, consolidando el peso de su plantilla en la élite del futbol internacional.