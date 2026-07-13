¿Quién es el mejor? El Top 10 de porteros del Mundial 2026 antes de Semifinales

El Mundial 2026 ha sido territorio de goleadores, pero también de porteros capaces de cambiar una eliminatoria con una mano. Al corte del 11 de julio, esta elección no se limita a contar porterías a cero: considera atajadas, efectividad, goles recibidos, calificación promedio y peso de cada intervención. La lista reúne a semifinalistas, especialistas que sobrevivieron bajo asedio y figuras de selecciones eliminadas. 1. Unai Simón (España) España llegó a Semifinales con la defensa más difícil de vulnerar y Unai Simón como último seguro. En seis encuentros conservó cinco porterías a cero y recibió sólo un gol: el cabezazo de Charles De Ketelaere en el 2-1 sobre Bélgica. Antes construyó una racha superior a 600 minutos imbatido.

Respondió en siete de los ocho disparos a puerta enfrentados, para 87.5 por ciento de efectividad, la mejor del torneo entre los arqueros habituales. Su promedio de 7.71 también refleja ubicación, seguridad aérea y precisión con los pies.

2. Gregor Kobel (Suiza) Ningún portero de esta lista posee una calificación media superior a la de Gregor Kobel: 7.87. El suizo llegó a Cuartos con 16 atajadas, 84.2 por ciento de efectividad, tres goles permitidos y dos arcos invictos en cinco juegos. Ante Colombia mantuvo el cero durante 120 minutos, voló para desviar un disparo de Gustavo Puerta y detuvo el penal de Cucho Hernández en la tanda ganada 4-3. Antes de enfrentar a Argentina, su candidatura al Guante de Oro ya estaba respaldada por la intervención que devolvió a Suiza a los Cuartos por primera vez desde 1954.

3. Mike Maignan (Francia) Francia no sólo alcanzó Semifinales por la pegada de Kylian Mbappé. Mike Maignan aportó cuatro porterías a cero en seis partidos, recibió dos goles y detuvo nueve de 11 remates, eficacia de 81.8 por ciento. Su calificación de 7.41 confirma la regularidad de un portero que gobierna el área antes del disparo. Frente a Marruecos mantuvo el cero en el 2-0 de Cuartos y transmitió calma ante la reacción rival. También ofrece una salida limpia con los pies. En un equipo repleto de atacantes, es una razón silenciosa del éxito francés.

4. Diogo Costa (Portugal) La eliminación ante España no borró el gran torneo de Diogo Costa. Terminó con promedio de 7.72, segundo entre estos porteros, y fue figura de un encuentro. En cinco juegos dejó dos veces su arco intacto, aceptó tres goles y realizó 19 salvadas: detuvo 86.4 por ciento de los tiros a puerta, registro sólo inferior al de Simón. Contra España sostuvo a Portugal hasta el minuto 91. Sus cifras muestran una carga de trabajo superior a la del español y explican por qué fue la pieza clave de los lusos.

5. Orlando Gill (Paraguay) Orlando Gill pasó de revelación a protagonista. En cinco partidos logró 23 atajadas, la cifra más alta de esta selección, recibió seis goles y registró 79.3 por ciento de efectividad. Sumó dos porterías a cero, calificación de 7.67 y dos reconocimientos como jugador del partido. Su momento definitivo fue la eliminación de Alemania en Dieciseisavos: resistió 120 minutos y se impuso en la tanda. Después, Francia sólo rompió su resistencia desde el punto penal durante el tiempo reglamentario. Gill soportó un volumen de remates que habría desbordado a muchos y sostuvo a Paraguay con reflejos y personalidad.

6. Vozinha (Cabo Verde) Vozinha simbolizó la resistencia de los debutantes. A los 40 años jugó cuatro encuentros, sumó 18 paradas, recibió cinco goles, firmó dos arcos en cero y rechazó 78.3 por ciento de los tiros a puerta. Su promedio de 7.63 y una distinción como figura superaron cualquier pronóstico. La postal fue el 0-0 contra España: Cabo Verde soportó el dominio gracias a sus reflejos. Después volvió a multiplicarse ante Argentina y llevó el cruce de Dieciseisavos a la prórroga. Sin la protección de Simón o Maignan, produjo sus números desde la emergencia y fue uno de los más exigidos.

7. Yassine Bounou (Marruecos) Bono volvió a demostrar que las noches de eliminación le pertenecen. Marruecos alcanzó Cuartos con su guardameta como figura en la tanda ante Países Bajos y, frente a Francia, detuvo un penal de Mbappé. Cerró seis apariciones con dos porterías a cero, 15 atajadas, seis goles recibidos y 71.4 por ciento de efectividad. Su promedio de 7.07 parece modesto frente al impacto de sus acciones: la métrica castiga los tantos encajados, pero no explica el valor de una parada en penales. Bounou ofreció la anticipación, elasticidad y carácter que ya llevaron a Marruecos a Semifinales en 2022.

8. Jordan Pickford (Inglaterra) Jordan Pickford no presenta el porcentaje más alto pero respondió cuando Inglaterra perdió el control. En seis juegos contabiliza dos porterías a cero, 12 salvadas, seis goles recibidos y 66.7 por ciento de eficacia, con nota de 6.82. Fue decisivo ante Congo y sostuvo a los Tres Leones durante los peores minutos del 3-2 contra México. Frente a Noruega superó 120 minutos y ayudó a contener a Haaland, aunque recibió el tanto de Schjelderup. Además, llegó a 18 partidos mundialistas y fijó un récord inglés. Sus atajadas aparecieron cuando una falla habría terminado la campaña.

9. Thibaut Courtois (Bélgica) Thibaut Courtois se despidió lesionado, pero fue uno de los motivos por los que Bélgica compitió hasta el final ante España. En seis encuentros recibió seis tantos, realizó 14 atajadas, registró 70 por ciento de efectividad y promedió 7.09. Sus cifras quedaron condicionadas por una selección irregular y por la lesión muscular que lo sacó en Cuartos. Hasta entonces había frustrado varias aproximaciones españolas; tras su reemplazo, Senne Lammens dejó el rebote que Mikel Merino convirtió en el 2-1. Courtois mantuvo su valor en el mano a mano, el juego aéreo y los remates cortos.

10. Eloy Room (Curazao) El promedio de Eloy Room, 6.43, quedó castigado por los nueve goles que Curazao recibió en tres partidos; aun así, nadie puede ignorar su actuación contra Ecuador. Realizó 15 atajadas en el 0-0, récord para un encuentro de 90 minutos en un Mundial, y entregó a la isla su primer punto. Acabó con 20 salvadas y 69 por ciento de efectividad: tres de cada cuatro intervenciones llegaron en una exhibición. Room fue bombardeado por rivales superiores, pero también alcanzó una noche casi perfecta. Su inclusión premia un pico histórico que convirtió un empate de grupo en uno de los relatos de 2026.

No existe una única manera de dominar la portería. Simón y Maignan redujeron el peligro desde equipos que controlan el balón; Kobel, Costa, Gill y Vozinha crecieron por la cantidad y calidad de los disparos; Bono, Pickford y Courtois aparecieron bajo máxima presión, mientras Room produjo la exhibición más abrumadora. Las Semifinales aún pueden modificar el orden y el Guante de Oro dependerá de los últimos juegos. Por ahora, los números colocan a Simón al frente, aunque la diferencia entre una defensa campeona y una eliminada ha cabido en los guantes de estos 10 nombres.