¡Adiós a Cristiano!: España elimina a Portugal con gol de Mikel Merino y avanza a Cuartos del Mundial 2026

Cuando todo apuntaba a que el clásico ibérico tendría que resolverse en los tiempos extra, Mikel Merino apareció en el momento decisivo. El mediocampista marcó en el primer minuto del tiempo añadido y le dio a España una victoria por 1-0 sobre Portugal para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro disputado en el Dallas Stadium fue parejo durante varios lapsos, aunque el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró mayor iniciativa ofensiva y terminó encontrando el premio en la última jugada de verdadero peligro.

Desde el inicio, España buscó imponer condiciones mediante la posesión del balón y la movilidad de sus atacantes. Mikel Oyarzabal fue uno de los primeros en generar peligro con desmarques constantes, mientras que Lamine Yamal volvió a ser un elemento desequilibrante por la banda. Dani Olmo y Álex Baena también participaron en varias llegadas que obligaron a la defensa portuguesa a multiplicarse.

El arquero Diogo Costa fue uno de los jugadores más destacados de Portugal al intervenir en varias ocasiones para mantener el empate. Sus atajadas evitaron que España abriera el marcador mucho antes y mantuvieron con vida a su selección durante prácticamente todo el encuentro. Portugal, por su parte, también encontró espacios para responder. Cristiano Ronaldo buscó hacerse presente en el área rival, Bruno Fernandes intentó generar juego desde el mediocampo y Pedro Neto aportó velocidad por las bandas. La oportunidad más cercana llegó con un disparo de Nuno Mendes que superó al guardameta español, pero terminó impactando el travesaño. Con el paso de los minutos, el partido ganó tensión. Ambos equipos redujeron riesgos y el tiempo reglamentario parecía agotarse sin goles, alimentando la posibilidad de una prórroga.

Sin embargo, en el 90+1 llegó la acción que definió la eliminatoria. España elaboró una de sus últimas ofensivas y el balón terminó en los pies de Mikel Merino, quien encontró espacio dentro del área para definir ante la salida de Diogo Costa. El disparo terminó en el fondo de la red y desató la celebración de los futbolistas y aficionados españoles. El gol dejó sin margen de reacción a Portugal, que no encontró tiempo suficiente para responder antes del silbatazo final. Con este resultado, España se instala entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y ahora espera conocer a su siguiente rival. El equipo español enfrentará en los cuartos de final al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica.

La victoria también representa un paso importante para el conjunto de Luis de la Fuente, que superó una de las eliminatorias más exigentes de la fase de eliminación directa y mantiene vivas sus aspiraciones de competir por el campeonato. Mikel Merino fue el encargado de resolver un duelo cerrado que parecía destinado a extenderse más allá de los 90 minutos, pero que terminó definiéndose con una de las últimas jugadas del encuentro.

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