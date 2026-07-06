¡Adiós a Cristiano!: España elimina a Portugal con gol de Mikel Merino y avanza a Cuartos del Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¡Adiós a Cristiano!: España elimina a Portugal con gol de Mikel Merino y avanza a Cuartos del Mundial 2026
    Mikel Merino marcó en el minuto 90+1 para darle a España una victoria por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. FOTO: AP

La selección de Luis de la Fuente enfrentará en cuartos al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica

Cuando todo apuntaba a que el clásico ibérico tendría que resolverse en los tiempos extra, Mikel Merino apareció en el momento decisivo. El mediocampista marcó en el primer minuto del tiempo añadido y le dio a España una victoria por 1-0 sobre Portugal para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro disputado en el Dallas Stadium fue parejo durante varios lapsos, aunque el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró mayor iniciativa ofensiva y terminó encontrando el premio en la última jugada de verdadero peligro.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/fifa-levanta-la-sancion-a-folarin-balogun-tras-llamada-de-donald-trump-infantino-responde-KO21943292

Desde el inicio, España buscó imponer condiciones mediante la posesión del balón y la movilidad de sus atacantes. Mikel Oyarzabal fue uno de los primeros en generar peligro con desmarques constantes, mientras que Lamine Yamal volvió a ser un elemento desequilibrante por la banda. Dani Olmo y Álex Baena también participaron en varias llegadas que obligaron a la defensa portuguesa a multiplicarse.

El arquero Diogo Costa fue uno de los jugadores más destacados de Portugal al intervenir en varias ocasiones para mantener el empate. Sus atajadas evitaron que España abriera el marcador mucho antes y mantuvieron con vida a su selección durante prácticamente todo el encuentro.

Portugal, por su parte, también encontró espacios para responder. Cristiano Ronaldo buscó hacerse presente en el área rival, Bruno Fernandes intentó generar juego desde el mediocampo y Pedro Neto aportó velocidad por las bandas. La oportunidad más cercana llegó con un disparo de Nuno Mendes que superó al guardameta español, pero terminó impactando el travesaño.

Con el paso de los minutos, el partido ganó tensión. Ambos equipos redujeron riesgos y el tiempo reglamentario parecía agotarse sin goles, alimentando la posibilidad de una prórroga.

Sin embargo, en el 90+1 llegó la acción que definió la eliminatoria. España elaboró una de sus últimas ofensivas y el balón terminó en los pies de Mikel Merino, quien encontró espacio dentro del área para definir ante la salida de Diogo Costa. El disparo terminó en el fondo de la red y desató la celebración de los futbolistas y aficionados españoles.

El gol dejó sin margen de reacción a Portugal, que no encontró tiempo suficiente para responder antes del silbatazo final.

Con este resultado, España se instala entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y ahora espera conocer a su siguiente rival. El equipo español enfrentará en los cuartos de final al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica.

La victoria también representa un paso importante para el conjunto de Luis de la Fuente, que superó una de las eliminatorias más exigentes de la fase de eliminación directa y mantiene vivas sus aspiraciones de competir por el campeonato. Mikel Merino fue el encargado de resolver un duelo cerrado que parecía destinado a extenderse más allá de los 90 minutos, pero que terminó definiéndose con una de las últimas jugadas del encuentro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Dallas

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


FIFA
Selección de Futbol de Portugal

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El equipo ganador

El equipo ganador
Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Sedena, Guardia Nacional, FGR y Pemex aseguraron 111 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones y autotanques en un inmueble de Escobedo.

Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
Autoridades de Estados Unidos identificaron una organización criminal que traficó metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska desde 2020.

Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La eliminación ante Inglaterra puso fin al ciclo de Javier Aguirre y abrió una nueva etapa para la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026? El futuro del Tri rumbo a 2030
Con tres goles en el torneo, Folarin Balogun podrá reforzar a Estados Unidos en un partido clave tras quedar en suspenso la sanción derivada de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

FIFA levanta la sanción a Folarin Balogun tras llamada de Donald Trump; Infantino responde