FIFA levanta la sanción a Folarin Balogun tras llamada de Donald Trump; Infantino responde

Balogun había sido expulsado en el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina tras una revisión del VAR, luego de un pisotón sobre Tarik Muharemović. La tarjeta roja lo dejaba automáticamente fuera del siguiente encuentro, pero el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió suspender la ejecución de la sanción con base en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

La decisión de la FIFA de suspender la sanción disciplinaria impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun se convirtió en el primer gran foco de controversia del Mundial 2026. A menos de 24 horas del partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica , el organismo anunció que el atacante podrá jugar, una resolución que llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera haber solicitado la revisión del caso en una conversación con Gianni Infantino.

El organismo explicó que la suspensión quedará en pausa durante un periodo de prueba de un año. Si el delantero incurre en una infracción de características similares dentro de ese plazo, el castigo volverá a aplicarse junto con cualquier nueva sanción que corresponda.

La decisión generó cuestionamientos debido a que se conoció después de que Trump revelara públicamente que había pedido revisar la expulsión, al considerar que la acción no ameritaba una tarjeta roja.

”Eso no fue una falta”, declaró el mandatario estadounidense, quien sostuvo que ambos futbolistas únicamente chocaron durante una jugada disputada y calificó de excesiva la decisión arbitral. Tras conocerse la resolución de la FIFA, también publicó un mensaje en su red Truth Social en el que agradeció al organismo por “hacer lo correcto”.

Diversos medios internacionales, entre ellos The New York Times, así como las agencias AP y AFP, informaron que Trump habló directamente con Infantino para expresar su inconformidad con la sanción.

Ante la polémica, el presidente de la FIFA difundió un comunicado para responder a las críticas y defender el funcionamiento del organismo.

”He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA”, señaló Infantino, quien insistió en que los órganos judiciales de la federación “operan de manera autónoma” y toman sus decisiones conforme al reglamento y a los hechos de cada caso.

El dirigente también confirmó que recibió una llamada del presidente estadounidense, aunque aseguró que durante la conversación explicó que existía un procedimiento disciplinario en marcha.

”Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el presidente de Estados Unidos y recibí una llamada de Donald Trump, como recibo llamadas de jefes de Estado y otras autoridades. Le expliqué que había un proceso legal en curso y que el caso sería decidido por los órganos competentes”, afirmó.

Infantino agregó que, independientemente de las opiniones personales, siempre respeta las resoluciones de los órganos disciplinarios porque, dijo, esa autonomía protege la credibilidad de las competiciones organizadas por la FIFA.

La resolución provocó reacciones inmediatas. La Federación de Futbol de Estados Unidos expresó su satisfacción porque Balogun estará disponible para enfrentar a Bélgica, mientras que la federación belga manifestó sorpresa y consideró que la medida contradice el reglamento de la competencia.