Brasil vs Noruega: horario, dónde ver y por qué México seguirá de cerca este partido

La actividad de los octavos de final del Mundial 2026 comenzará este domingo con un encuentro que será seguido de cerca por la Selección Mexicana. Brasil y Noruega se enfrentarán por un boleto a los cuartos de final, donde el ganador esperará al vencedor del duelo entre México e Inglaterra. Aunque el Tri primero deberá superar al conjunto inglés, el choque entre sudamericanos y europeos definirá quién podría convertirse en su siguiente obstáculo en caso de avanzar entre los ocho mejores del torneo.

Brasil llega como favorito tras eliminar a Japón La selección dirigida por Carlo Ancelotti clasificó después de vencer 2-1 a Japón en un partido que se resolvió en los minutos finales gracias a un gol de Gabriel Martinelli, evitando así que el encuentro se extendiera al tiempo extra. Sin embargo, Brasil también sufrió una baja sensible durante ese compromiso. El mediocampista Lucas Paquetá abandonó el terreno de juego por lesión y su participación frente a Noruega permanece en duda. Con figuras como Vinícius Júnior al frente del ataque, la Canarinha buscará mantener el paso en un torneo donde aspira a regresar a la pelea por el título mundial.

Noruega quiere dar otro golpe en el Mundial Noruega llega motivada después de imponerse 2-1 a Costa de Marfil en la ronda anterior. Antonio Nusa abrió el marcador antes del descanso y Erling Haaland sentenció el encuentro en la recta final para asegurar el pase de los escandinavos. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken vuelve a instalarse en una instancia importante de una Copa del Mundo y ahora intentará sorprender a una de las selecciones con mayor tradición en el torneo. La principal referencia ofensiva será Haaland, quien buscará aprovechar cualquier oportunidad frente a la defensa brasileña. México estará atento al resultado Mientras Javier Aguirre prepara el compromiso frente a Inglaterra, el cuerpo técnico y la afición mexicana también tendrán un ojo puesto en este encuentro, ya que de aquí saldrá el posible rival del Tri en los cuartos de final. Si México logra superar a los ingleses, se medirá con el ganador de Brasil y Noruega en la siguiente ronda. Un escenario que representaría un desafío importante sin importar el resultado, ya que enfrentaría a una selección con experiencia mundialista como Brasil o a un equipo europeo encabezado por uno de los delanteros más determinantes del futbol actual. Antes de pensar en ese posible cruce, México deberá resolver una prueba exigente ante Inglaterra, pero el panorama del cuadro comenzará a aclararse unas horas antes con el desenlace entre brasileños y noruegos.

¿Cuándo y dónde ver Brasil vs Noruega? El partido se disputará este domingo 5 de julio, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: ViX Premium (Pase Mundialista). El vencedor avanzará a los cuartos de final, donde esperará al ganador del partido entre México e Inglaterra, programado para más tarde el mismo domingo.

Publicidad