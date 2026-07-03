¿A qué hora juega México vs Inglaterra? Este es el horario oficial confirmado por la FIFA

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    ¿A qué hora juega México vs Inglaterra? Este es el horario oficial confirmado por la FIFA
    México enfrentará a Inglaterra en Octavos de Final del Mundial 2026, con horario confirmado a las 6:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La organización avaló que el duelo de los Octavos de Final se jugará el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de México

La novela del horario terminó. El partido México vs Inglaterra, de los Octavos de Final del Mundial 2026, sí se jugará este domingo 5 de julio a las 6 de la tarde, en el Estadio Ciudad de México, luego de que FIFA descartó modificar la programación pese a las versiones que apuntaban a un posible adelanto al mediodía.

Durante las últimas horas, el cruce del Tricolor ante los Three Lions se volvió tendencia no sólo por lo deportivo, sino por la incertidumbre alrededor de su hora de inicio. La posibilidad de mover el encuentro a las 12 de la tarde surgió por el riesgo de tormentas eléctricas en la capital del país, escenario que generó atención durante la fase eliminatoria.

Sin embargo, la organización mantuvo el calendario original y el duelo de México se sostendrá en horario estelar para la afición nacional.

La confirmación representa una buena noticia para miles de seguidores que ya tenían planeado acudir al estadio, reunirse en pantallas públicas o seguir la transmisión desde casa.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-inglaterra-boletos-en-reventa-para-octavos-del-mundial-alcanzan-los-24-millones-de-pesos-FO21857604

La Selección Mexicana buscará dar otro golpe histórico ante Inglaterra en una sede que promete una de las mejores entradas del torneo, con el factor local como ingrediente principal para un partido que puede marcar el rumbo del Mundial.

El organismo mantiene activo su protocolo de seguridad para condiciones meteorológicas adversas. En caso de actividad eléctrica cercana al inmueble, el partido podría ser suspendido de forma temporal, pero esa medida se aplicaría durante la jornada y no implica, por ahora, un cambio previo en el horario.

Por ello, la recomendación para los aficionados es planear traslados con anticipación, llegar temprano al Estadio Ciudad de México y mantenerse atentos a los canales oficiales.

México llega al duelo con la ilusión encendida después de superar a Ecuador y sostener una de sus mejores versiones defensivas en Copas del Mundo.

Inglaterra, por su parte, arriba como uno de los rivales más poderosos del torneo, encabezado por figuras de la Premier League y con la presión de sobrevivir en una cancha que históricamente pesa por altura, ambiente y temperatura emocional.

Con el horario confirmado, la pregunta que más se repitió en buscadores queda resuelta: ¿a qué hora juega México vs Inglaterra?

El Tricolor jugará el domingo 5 de julio a las 6 de la ta

rde, en el Estadio Ciudad de México, por un boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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