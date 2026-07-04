México vs Inglaterra: horario, dónde ver y posible alineación del Tri en los Octavos del Mundial 2026

La Selección Mexicana afrontará este domingo 5 de julio uno de los compromisos más importantes de su participación en la Copa del Mundo 2026 cuando reciba a Inglaterra en los octavos de final, un duelo que pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y la posibilidad de acercarse al anhelado “quinto partido”, ahora convertido en el reto de alcanzar los cuartos de final. El Estadio Ciudad de México será el escenario de un encuentro que marcará la despedida del Tricolor de su afición en la capital durante esta Copa del Mundo, ya que el vencedor avanzará a la siguiente ronda para disputar su compromiso en Miami.

¿A qué hora y dónde ver el México vs Inglaterra? El partido comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca, Azteca 7 y la plataforma ViX.

¿Cómo llega México al partido contra Inglaterra? México llega con confianza después de superar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, junto con una actuación sólida en defensa, permitieron al conjunto dirigido por Javier Aguirre avanzar sin recibir anotaciones y mantener buenas sensaciones de cara al reto más exigente del torneo. Del otro lado estará una selección inglesa que también tuvo que remar para avanzar. Los dirigidos por Thomas Tuchel remontaron un marcador adverso frente a República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane, quien vuelve a perfilarse como el principal referente ofensivo de los europeos.

Javier Aguirre reconoce el poder de Inglaterra En la conferencia previa, Javier Aguirre reconoció la calidad del rival y aseguró que su equipo necesitará ofrecer su mejor versión para seguir con vida en la competencia. “Estamos hablando de un equipo top en el mundo. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos, intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y esperar que ese factor suerte también aparezca en partidos tan igualados”, señaló el estratega. El técnico mexicano también rechazó que la altura de la Ciudad de México pueda representar una ventaja decisiva para el Tricolor, pese a los comentarios surgidos desde Inglaterra. “La altura y todo lo demás son cosas que dejo de lado. Somos once contra once; lo importante será hacer un buen partido”, comentó.

La estrategia de México para frenar a Harry Kane Uno de los focos estará puesto en Harry Kane. Aguirre explicó que la estrategia no será asignarle una marca personal, sino reducir sus espacios mediante un trabajo colectivo entre defensas y mediocampistas. “Intentaremos neutralizarlo con los centrales, los volantes y las ayudas de los laterales. No podemos permitir que reciba cómodo porque también genera mucho juego fuera del área”, explicó. El entrenador mexicano confirmó además que el plantel llega en buenas condiciones físicas y descartó problemas importantes en futbolistas como Roberto Alvarado. También destacó el crecimiento del joven Gilberto Mora, quien apunta nuevamente a ser titular. “Es un jugador que entiende el juego en 360 grados”, afirmó Aguirre al referirse al mediocampista, a quien comparó por sus características futbolísticas con figuras históricas del balompié mexicano.

Posible alineación de México vs Inglaterra De acuerdo con los reportes previos, México repetiría el esquema 4-3-3 que le ha dado equilibrio durante el torneo. La probable alineación sería con Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Luis Romo, Érik Lira y Gilberto Mora en el mediocampo; mientras que Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones integrarían el ataque. Inglaterra, por su parte, saldría con Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi y Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham y Marcus Rashford; dejando a Harry Kane como referente en punta. Historial entre México e Inglaterra El historial favorece ampliamente a los ingleses. De los nueve enfrentamientos entre ambas selecciones, Inglaterra suma seis victorias, México ha ganado dos y se ha registrado un empate. En Copas del Mundo únicamente se enfrentaron en la edición de 1966, cuando los europeos se impusieron 2-0 antes de conquistar el título. Sin embargo, existe un dato que alimenta la esperanza mexicana: Inglaterra nunca ha derrotado al Tricolor en la Ciudad de México. Las dos victorias mexicanas y el único empate entre ambos se registraron en territorio capitalino. México busca un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 Las estadísticas de Opta colocan a Inglaterra como favorita para avanzar, aunque el conjunto mexicano intentará respaldarse en el impulso de jugar ante su público y en el momento futbolístico que ha mostrado durante el torneo para buscar una clasificación que lo coloque, por primera vez desde que el formato moderno de la Copa del Mundo incluye esta fase, entre los ocho mejores del certamen.

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