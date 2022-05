Cocca asegura que nadie detendrá al Atlas nadie, Almada confía en que Pachuca remontará

Así mismo, el estratega argentino destacó la importancia que tuvo el apoyo de la afición que espoleó a su equipo durante todo el partido.

“Me voy feliz porque un 2-0 no es poca cosa y es un premio a la gente que no dejó de apoyar. Sabemos que cuando estamos cansados los gritos de la gente ayudan, hoy la afición se va con este buen sabor de boca”, aseveró Cocca. “Ganamos 2-0, pero no por eso hay que creer que la serie está definida. Ellos ahora deberán regalar espacios y si los aprovechamos seguramente podremos ganar de nuevo el campeonato, la clave es nunca dejar de atacar”, añadió.

Por su parte, el Atlas busca su tercer campeonato de liga en su historia. El primero lo consiguió en la temporada 1950-51, mientras que el segundo lo levantó hace seis meses en el torneo de Apertura 2021.

TE PUEDE INTERESAR:

¡Pierde 2-0 con Atlas! Comisión Disciplinaria sanciona a Tigres por alineación indebida

Si los Zorros consiguen levantar la copa se convertirían en el tercer equipo, junto a Pumas UNAM y el León, que logra ser bicampeón en México en el presente siglo.