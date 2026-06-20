Curazao hace historia y frena a Ecuador con una actuación brillante de Eloy Room

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Curazao hace historia y frena a Ecuador con una actuación brillante de Eloy Room
    Ecuador dominó y generó numerosas oportunidades, pero se encontró con una sobresaliente actuación del arquero Eloy Room. FOTO: AP

Curazao resistió para firmar un histórico empate sin goles y sumar el primer punto mundialista de su historia, mientras los sudamericanos quedaron obligados a puntuar ante Alemania

Con un arquero inspirado y una defensa que resistió durante más de 90 minutos, Curazao rescató un empate sin goles ante Ecuador y consiguió el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. El resultado de la segunda jornada del Grupo E dejó a los sudamericanos obligados a jugarse la clasificación en la última fecha frente a Alemania.

Ecuador volvió a mostrar un contraste con el equipo que destacó durante las eliminatorias sudamericanas. Pese a dominar gran parte del encuentro y generar numerosas llegadas, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece fue incapaz de romper el cero por segundo partido consecutivo y sigue sin marcar en el torneo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/bravos-vs-saraperos-se-suspende-el-juego-2-y-habra-doble-cartelera-este-domingo-en-el-madero-EF21535537

Desde la zona técnica, Beccacece intentó modificar el rumbo con cambios y ajustes ofensivos, pero se encontró con una actuación destacada del arquero Eloy Room. El guardameta curazoleño se convirtió en la figura del partido con una larga lista de intervenciones que frustraron una y otra vez a los atacantes ecuatorianos.

Gonzalo Plata tuvo una de las primeras oportunidades claras con un remate de cabeza dentro del área, pero Room reaccionó para enviar el balón a un costado. Más tarde, Piero Hincapié apareció sin marca en un tiro de esquina, aunque su disparo se fue por encima del arco. Pedro Vite también exigió al portero, que respondió con otra atajada.

En total, Curazao resistió gracias a una actuación de su guardameta, quien acumuló 13 salvadas a lo largo del encuentro.

Sin embargo, el conjunto caribeño también estuvo cerca de llevarse la victoria. Al minuto 59, Juninho Bacuna filtró un pase diagonal que encontró a Livano Comenencia con espacio para definir. El disparo parecía destinado a abrir el marcador, pero Hernán Galíndez apareció con una intervención clave. Segundos después, el arquero ecuatoriano volvió a responder para evitar el gol y mantener con vida a su selección.

En los minutos finales, Ecuador estuvo cerca de romper la igualdad de manera fortuita. Ángelo Preciado envió un centro que tomó dirección hacia la portería, pero el balón se estrelló en el travesaño y salió del campo.

El silbatazo final dejó sensaciones opuestas. Curazao celebró un resultado histórico al sumar por primera vez en una Copa del Mundo y mantiene opciones matemáticas de avanzar. En cambio, Ecuador dejó escapar una oportunidad importante y ahora enfrentará a Alemania en la tercera jornada con la necesidad de sumar para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

Mientras tanto, Curazao buscará otra sorpresa cuando se mida a Costa de Marfil en un duelo que podría definir uno de los boletos del Grupo E.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Kansas City

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Fuera de lugar

Fuera de lugar
El colectivo 100 periodistas por el Estado de México reveló que la alcaldesa de Tenancingo señalada por fingir su secuestro por un desfalco de 40 MDP denunció por violencia digital a cuatro comunicadores.

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo acusada de autosecuestro, demandó a periodistas por críticas
De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ibarra Rodríguez es un hombre de tez morena, complexión alta, con cabello negro y lacio.

Desaparece abogado en Sinaloa; hija suplica ayuda para localizarlo
Figura. ‘Merlín’ se convirtió en una sensación digital gracias a las publicaciones que lo mostraron acompañando a aficionados de la Selección Mexicana.

Elige la FIFA a ‘Merlín’ como Embajador de México en el Mundial
Infantino hace su propio Mundial: más de 16 mil kilómetros para ver partidos en tres países.

Infantino cruza Norteamérica en jet privado: ¿cuántos kilómetros ha recorrido en el Mundial 2026?
Las lluvias, el granizo y los fuertes vientos en Monterrey provocaron la muerte de una mujer en San Nicolás y el cierre temporal del FIFA Fan Festival.

Tormenta con granizo y viento en Monterrey deja una mujer muerta y provoca cierre del FIFA Fan Festival

Hacer una transferencia electrónica de forma fácil, comparada con otras aplicaciones bancarias en dispositivos móviles, ya no serán como las conocemos

¿Tu app de banco va a cambiar? La nueva regla de Banxico para transferencias fáciles
Beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciben pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio; el depósito se organiza por inicial del apellido en Banco del Bienestar.

Beca Benito Juárez: calendario de pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio por orden alfabético