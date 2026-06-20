Curazao hace historia y frena a Ecuador con una actuación brillante de Eloy Room

Con un arquero inspirado y una defensa que resistió durante más de 90 minutos, Curazao rescató un empate sin goles ante Ecuador y consiguió el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. El resultado de la segunda jornada del Grupo E dejó a los sudamericanos obligados a jugarse la clasificación en la última fecha frente a Alemania. Ecuador volvió a mostrar un contraste con el equipo que destacó durante las eliminatorias sudamericanas. Pese a dominar gran parte del encuentro y generar numerosas llegadas, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece fue incapaz de romper el cero por segundo partido consecutivo y sigue sin marcar en el torneo.

Desde la zona técnica, Beccacece intentó modificar el rumbo con cambios y ajustes ofensivos, pero se encontró con una actuación destacada del arquero Eloy Room. El guardameta curazoleño se convirtió en la figura del partido con una larga lista de intervenciones que frustraron una y otra vez a los atacantes ecuatorianos.

Gonzalo Plata tuvo una de las primeras oportunidades claras con un remate de cabeza dentro del área, pero Room reaccionó para enviar el balón a un costado. Más tarde, Piero Hincapié apareció sin marca en un tiro de esquina, aunque su disparo se fue por encima del arco. Pedro Vite también exigió al portero, que respondió con otra atajada. En total, Curazao resistió gracias a una actuación de su guardameta, quien acumuló 13 salvadas a lo largo del encuentro. Sin embargo, el conjunto caribeño también estuvo cerca de llevarse la victoria. Al minuto 59, Juninho Bacuna filtró un pase diagonal que encontró a Livano Comenencia con espacio para definir. El disparo parecía destinado a abrir el marcador, pero Hernán Galíndez apareció con una intervención clave. Segundos después, el arquero ecuatoriano volvió a responder para evitar el gol y mantener con vida a su selección. En los minutos finales, Ecuador estuvo cerca de romper la igualdad de manera fortuita. Ángelo Preciado envió un centro que tomó dirección hacia la portería, pero el balón se estrelló en el travesaño y salió del campo.

El silbatazo final dejó sensaciones opuestas. Curazao celebró un resultado histórico al sumar por primera vez en una Copa del Mundo y mantiene opciones matemáticas de avanzar. En cambio, Ecuador dejó escapar una oportunidad importante y ahora enfrentará a Alemania en la tercera jornada con la necesidad de sumar para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final. Mientras tanto, Curazao buscará otra sorpresa cuando se mida a Costa de Marfil en un duelo que podría definir uno de los boletos del Grupo E.

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