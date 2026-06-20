Bravos vs Saraperos: se suspende el Juego 2 y habrá doble cartelera este domingo en el Madero
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La serie continuará este domingo con doble cartelera a partir de las 5:00 de la tarde; los boletos del encuentro suspendido serán válidos para la nueva programación
El segundo juego de la serie entre los Saraperos de Saltillo y los Bravos de León no se disputará este sábado como estaba programado. Las condiciones del terreno de juego en el estadio Francisco I. Madero, afectadas por la lluvia, obligaron a la suspensión del encuentro, que ahora se reprograma como parte de una doble cartelera para este domingo.
La decisión se tomó tras una revisión del campo, que presentó zonas encharcadas y complicaciones para garantizar el desarrollo normal del juego. La organización informó que la prioridad fue resguardar la seguridad de los jugadores y preservar el estado del diamante.
Con este ajuste, la serie continuará el domingo 21 de junio a partir de las 5:00 de la tarde, donde se jugarán dos encuentros consecutivos entre Saraperos y Bravos. Será una jornada larga en el Madero, en la que ambos equipos tendrán que administrar su pitcheo y respuesta ofensiva en un formato distinto al habitual.
El boletaje del encuentro de este sábado mantendrá su validez para la doble cartelera del domingo. En el caso de los boletos físicos, los aficionados podrán utilizarlos directamente en taquilla para el acceso. Para quienes adquirieron entradas digitales, el proceso de canje se realizará a través de la aplicación de Boletomóvil, donde se habilitará el cambio para el nuevo día de actividad.
La organización también aclaró que el canje no será válido para cortesías, las cuales no entran en la reprogramación del evento.
La suspensión llega después de un inicio de serie intenso, en el que Saraperos se llevó el primer juego con una victoria de 12-9 sobre Bravos de León en un duelo de alta producción ofensiva. Ese encuentro estuvo marcado por el poder al bat de la Nave Verde, que logró responder en momentos clave para sostener la ventaja ante la presión de la ofensiva visitante.
En ese primer compromiso, el equipo de Saltillo mostró capacidad para fabricar carreras desde la primera entrada, aunque también enfrentó momentos de tensión cuando Bravos recortó distancias y puso en riesgo el resultado en la recta final. Sin embargo, la ofensiva local volvió a aparecer en el cierre para asegurar el triunfo.
Ahora, con la serie 1-0 a favor de Saraperos, el panorama cambia de cara al domingo. La doble cartelera no solo representará una carga mayor para los cuerpos de lanzadores, sino también una prueba de profundidad en el roster de ambos equipos, que deberán adaptarse a un ritmo más exigente en menos tiempo.
Bravos de León buscará igualar la serie y aprovechar cualquier desgaste del equipo local, mientras que Saraperos intentará mantener el impulso ofensivo mostrado en el primer juego para cerrar la serie en casa con resultado positivo.
Con el pronóstico aún incierto por el clima, el Madero se prepara para una jornada doble que podría marcar el rumbo de la serie entre dos equipos que ya demostraron capacidad de respuesta en el primer encuentro.