Bravos vs Saraperos: se suspende el Juego 2 y habrá doble cartelera este domingo en el Madero

La decisión se tomó tras una revisión del campo, que presentó zonas encharcadas y complicaciones para garantizar el desarrollo normal del juego. La organización informó que la prioridad fue resguardar la seguridad de los jugadores y preservar el estado del diamante.

El segundo juego de la serie entre los Saraperos de Saltillo y los Bravos de León no se disputará este sábado como estaba programado. Las condiciones del terreno de juego en el estadio Francisco I. Madero, afectadas por la lluvia, obligaron a la suspensión del encuentro, que ahora se reprograma como parte de una doble cartelera para este domingo.

Con este ajuste, la serie continuará el domingo 21 de junio a partir de las 5:00 de la tarde, donde se jugarán dos encuentros consecutivos entre Saraperos y Bravos. Será una jornada larga en el Madero, en la que ambos equipos tendrán que administrar su pitcheo y respuesta ofensiva en un formato distinto al habitual.

El boletaje del encuentro de este sábado mantendrá su validez para la doble cartelera del domingo. En el caso de los boletos físicos, los aficionados podrán utilizarlos directamente en taquilla para el acceso. Para quienes adquirieron entradas digitales, el proceso de canje se realizará a través de la aplicación de Boletomóvil, donde se habilitará el cambio para el nuevo día de actividad.

La organización también aclaró que el canje no será válido para cortesías, las cuales no entran en la reprogramación del evento.

La suspensión llega después de un inicio de serie intenso, en el que Saraperos se llevó el primer juego con una victoria de 12-9 sobre Bravos de León en un duelo de alta producción ofensiva. Ese encuentro estuvo marcado por el poder al bat de la Nave Verde, que logró responder en momentos clave para sostener la ventaja ante la presión de la ofensiva visitante.

En ese primer compromiso, el equipo de Saltillo mostró capacidad para fabricar carreras desde la primera entrada, aunque también enfrentó momentos de tensión cuando Bravos recortó distancias y puso en riesgo el resultado en la recta final. Sin embargo, la ofensiva local volvió a aparecer en el cierre para asegurar el triunfo.

Ahora, con la serie 1-0 a favor de Saraperos, el panorama cambia de cara al domingo. La doble cartelera no solo representará una carga mayor para los cuerpos de lanzadores, sino también una prueba de profundidad en el roster de ambos equipos, que deberán adaptarse a un ritmo más exigente en menos tiempo.