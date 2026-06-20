Alemania sufre, pero derrota a Costa de Marfil y vuelve a una fase final de Copa del Mundo

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    Alemania sufre, pero derrota a Costa de Marfil y vuelve a una fase final de Copa del Mundo
    Un doblete de Deniz Undav, quien ingresó desde el banquillo, dio a los europeos una victoria que les aseguró el pase a la fase de eliminación directa del Mundial 2026 FOTO: AP

Un doblete de Deniz Undav, quien ingresó desde el banquillo, dio a los europeos una victoria que les aseguró el pase a la fase de eliminación directa del Mundial 2026

Después de una presentación con muchos goles en la Copa del Mundo 2026, Alemania encontró un escenario mucho más exigente en Toronto. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann tuvo que remar contracorriente frente a una Costa de Marfil ordenada y efectiva, pero terminó imponiéndose 2-1 gracias a la intervención de Deniz Undav, quien ingresó desde el banquillo y cambió el rumbo del encuentro.

La victoria significó algo más que tres puntos para los alemanes. Con este resultado, la selección cuatro veces campeona del mundo aseguró su presencia en la fase de eliminación directa, una instancia a la que no había logrado acceder en las dos ediciones anteriores, tras las eliminaciones prematuras sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022.

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El partido disputado en el Estadio de Toronto fue equilibrado desde los primeros minutos. Alemania monopolizó por momentos la posesión del balón, pero Costa de Marfil respondió con transiciones rápidas y logró generar prácticamente la misma cantidad de oportunidades de peligro.

La selección africana encontró premio a la media hora de juego. La acción nació por el costado derecho y terminó con un centro que cruzó el área. Amad Diallo intentó definir frente a Manuel Neuer, pero la defensa alemana alcanzó a bloquear el disparo. El rebote quedó a disposición de Franck Kessié, quien no dudó y envió la pelota al fondo de la red para colocar el 1-0.

Con la desventaja en el marcador, Nagelsmann movió sus piezas y al minuto 59 envió al campo a Deniz Undav en sustitución de Jamal Musiala. La decisión terminó siendo determinante.

Apenas nueve minutos después, el delantero del Stuttgart aprovechó una desatención de la defensa marfileña. Apareció sin marca dentro del área y conectó un potente remate de primera intención para establecer el empate y devolverle la confianza al equipo alemán.

Costa de Marfil mantuvo la intensidad y siguió buscando sorprender, mientras Alemania trataba de inclinar el encuentro a su favor. El desenlace llegó cuando el reloj ya marcaba tiempo añadido.

Undav volvió a aparecer en una acción dentro del área. Recibió de espaldas al arco, encontró espacio entre los defensores y resolvió con una media vuelta que dejó sin posibilidades al guardameta africano. El 2-1 provocó la celebración de los aficionados alemanes presentes en Toronto y aseguró la clasificación de su selección a la siguiente ronda.

Más allá del resultado, Alemania mostró que todavía tiene aspectos por corregir. Costa de Marfil exhibió argumentos ofensivos y puso en aprietos a uno de los favoritos del torneo durante varios pasajes del encuentro.

Sin embargo, el doblete de Undav permitió a los europeos superar una prueba complicada y, al mismo tiempo, dejar atrás una racha que había puesto en duda su capacidad para competir en las fases decisivas de una Copa del Mundo. Ahora, el equipo de Nagelsmann ya tiene asegurado un lugar en la ronda final y buscará confirmar su recuperación en los próximos compromisos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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