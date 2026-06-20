De Guanajuato a Querétaro: los japoneses que llegaron por trabajo y hoy viven el Mundial como mexicanos

De Guanajuato a Querétaro: los japoneses que llegaron por trabajo y hoy viven el Mundial como mexicanos

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Establecidos principalmente en Guanajuato y Querétaro, varios seguidores de los Samuráis Azules han encontrado en el país una segunda casa, adoptando costumbres locales, aprendiendo español y disfrutando de la gastronomía mexicana

Fútbol
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La Copa del Mundo 2026 no solamente ha reunido a miles de aficionados llegados desde Japón. También ha permitido visibilizar a una comunidad que, aunque nació a más de 11 mil kilómetros de distancia, hoy forma parte de la vida cotidiana de México.

En las inmediaciones del estadio donde Japón disputó el partido 1000 en la historia de los Mundiales, varios seguidores nipones revelaron que ya no viven en Asia. Su hogar ahora está en estados como Guanajuato, Querétaro e incluso otras regiones del Bajío mexicano, donde la presencia japonesa ha crecido durante las últimas décadas impulsada por la industria automotriz y manufacturera.

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Para ellos, el Mundial tiene un significado especial. No sólo apoyan a Japón, también celebran que México sea anfitrión de la máxima fiesta del futbol.

“Vivimos en México ahora”, comentó uno de los aficionados entrevistados, originario de Japón pero establecido desde hace tiempo en Guanajuato.

$!El futbol se ha convertido en un puente cultural para la comunidad japonesa radicada en México, que también sigue de cerca a la Selección Mexicana.
El futbol se ha convertido en un puente cultural para la comunidad japonesa radicada en México, que también sigue de cerca a la Selección Mexicana. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Su historia no es única. A pocos metros de distancia, otro seguidor explicó que reside en Querétaro desde hace aproximadamente un año y que ya ha comenzado a adoptar costumbres, expresiones y hábitos propios de la cultura mexicana.

Las señales de adaptación aparecen en detalles que podrían parecer pequeños, pero que reflejan una integración cotidiana. Durante las conversaciones surgieron palabras en español que ya forman parte de su vocabulario habitual, desde expresiones básicas como “gracias” y “no sé”, hasta frases más coloquiales que han aprendido en su convivencia diaria.

Pero si existe algo que ha terminado por conquistar a buena parte de los japoneses radicados en México, es la comida.

“Me gustan mucho los tacos”, confesó uno de ellos sin pensarlo demasiado.

Otro aficionado fue más allá al hablar de la ciudad donde actualmente vive.

$!Seguidores originarios de Japón, establecidos en Guanajuato y Querétaro, aprovecharon el torneo para celebrar tanto a su país como a México como sede mundialista.
Seguidores originarios de Japón, establecidos en Guanajuato y Querétaro, aprovecharon el torneo para celebrar tanto a su país como a México como sede mundialista. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Guanajuato es una ciudad muy bonita y la comida también”, explicó mientras portaba con orgullo los colores de la selección japonesa.

La gastronomía se convirtió en uno de los temas recurrentes entre los aficionados. Algunos mencionaron los tacos como su platillo favorito, mientras que otros aseguraron haber probado distintas especialidades regionales durante su estancia en el país.

El futbol también ha servido como un puente cultural. Varios de ellos siguen de cerca a la Selección Mexicana, conocen a futbolistas nacionales y se mantienen atentos a lo que ocurre en el futbol azteca.

La relación entre México y Japón ha encontrado en el Mundial un escaparate perfecto. Mientras miles de turistas llegaron para acompañar a los Samuráis Azules durante unas cuantas semanas, otros japoneses ya forman parte de las comunidades mexicanas y viven el torneo desde una perspectiva diferente.

$!El futbol se ha convertido en un puente cultural para la comunidad japonesa radicada en México, que también sigue de cerca a la Selección Mexicana.
El futbol se ha convertido en un puente cultural para la comunidad japonesa radicada en México, que también sigue de cerca a la Selección Mexicana. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

No son visitantes ocasionales. Trabajan, consumen, hablan español y han construido una vida en territorio mexicano.

Por eso, cuando Japón salta a la cancha, celebran como cualquier aficionado nipón. Pero cuando recorren las calles de Monterrey, Guanajuato o Querétaro, también lo hacen como personas que han encontrado en México una segunda casa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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