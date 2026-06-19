¡De Uruguay 1930 al Gigante de Acero! Monterrey hace historia con el partido número 1,000 de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 tendrá este sábado uno de esos momentos que no necesariamente se miden por el peso de las selecciones en la cancha, sino por la magnitud histórica del número que lo acompaña. El duelo entre Túnez y Japón, correspondiente a la Fase de Grupos y programado en el Estadio Monterrey, será el partido número 1,000 en la historia de la Copa del Mundo. La cifra resume casi un siglo de futbol mundialista, desde aquel torneo inaugural de Uruguay 1930 hasta la primera edición con 48 selecciones, repartida entre México, Estados Unidos y Canadá. No se trata sólo de un juego más en el calendario: será una marca redonda dentro de una competencia que ha crecido en participantes, sedes, audiencia, tecnología, registros y momentos memorables.

El dato tiene un peso especial para Monterrey, una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026. El Gigante de Acero no sólo forma parte del regreso de la Copa del Mundo a territorio nacional, sino que quedará ligado a una página estadística de alcance global: el encuentro 1,000 en la historia del torneo varonil de FIFA. A partir de ese número, la historia mundialista también puede recorrerse a través de otros hitos que han ido apareciendo con el paso de las ediciones. La Copa del Mundo no sólo se cuenta por campeones, finales o figuras legendarias; también por cifras que ayudan a entender la dimensión del torneo. Uno de esos registros fue la tarjeta amarilla número 2,500 en Mundiales. El dato corresponde al croata Mateo Kovacic, amonestado al minuto 90 durante el Japón vs Croacia de Octavos de Final en Qatar 2022. Aquel partido terminó 1-1 y se resolvió en penales a favor del conjunto europeo, pero también quedó señalado por una marca disciplinaria histórica. En cuanto a expulsiones, la tarjeta roja número 100 fue para Jan Polak, de República Checa, en Alemania 2006. El mediocampista fue expulsado al 45+2’ durante el duelo ante Italia, selección que ganó 2-0 y que más tarde terminaría levantando el título mundial.

Los goles también tienen sus propias cifras simbólicas. El gol número 2,500 en la historia de la Copa del Mundo fue obra de Fakhreddine Ben Youssef, de Túnez, ante Panamá, durante Rusia 2018. El tanto significó el empate parcial 1-1 en un partido que los tunecinos terminaron ganando 2-1. Curiosamente, ese mismo encuentro dejó otra marca: el autogol número 50 en Mundiales. Fue de Yassine Meriah, también de Túnez, tras desviar un disparo de José Luis Rodríguez que puso en ventaja momentánea a Panamá. Así, un mismo partido quedó asociado al gol 2,500 y al autogol 50. Otro punto de referencia está en el propio calendario histórico del torneo. El décimo Mundial fue el de 1974, disputado en Alemania Occidental. Esa edición también marcó el estreno del actual Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, después de que Brasil se quedara de manera definitiva con la Jules Rimet tras su tricampeonato en México 1970. Alemania Occidental, además, se convirtió en el décimo país en albergar una Copa del Mundo. Antes lo habían hecho Uruguay, Italia, Francia, Brasil, Suiza, Suecia, Chile, Inglaterra y México. Con ello, el Mundial de 1974 consolidó una nueva etapa para el torneo. En resultados, el triunfo número 500 llegó en un escenario de máxima exigencia: la Semifinal de Corea-Japón 2002. Brasil derrotó 1-0 a Turquía en Saitama, con gol de Ronaldo al minuto 49. Aquella victoria encaminó a la Canarinha hacia la Final contra Alemania, donde conquistó su quinta estrella.

El empate número 200 se registró en Qatar 2022, durante el Estados Unidos 1-1 Gales de Fase de Grupos. Tim Weah adelantó al conjunto norteamericano al minuto 36, mientras Gareth Bale igualó de penal al 82. Fue un resultado clave en el Grupo B y, al mismo tiempo, otra cifra redonda dentro del historial mundialista.

Por eso, el partido 1,000 no llega solo. Llega acompañado de una memoria construida con goles, tarjetas, autogoles, triunfos, empates, sedes y generaciones completas de futbolistas. Este sábado, en Monterrey, el Mundial 2026 no sólo tendrá otro duelo de Fase de Grupos. Tendrá una cita con su propia historia. Cuando Túnez y Japón salten a la cancha, la Copa del Mundo alcanzará mil partidos disputados y confirmará que, en este torneo, cada número también cuenta una parte de la leyenda.

Publicidad