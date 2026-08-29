Debut complicado para Saltillo Soccer: La Tribu gana 4-1 en el Olímpico

El regreso de Saltillo Soccer a la Liga Premier Serie A tuvo un inicio complicado. Los Coyotes cayeron 4-1 ante La Tribu de Ciudad Juárez en el Estadio Olímpico, en un encuentro que significó el comienzo de una nueva temporada para el conjunto saltillense. Desde los primeros minutos, ambos equipos plantearon un partido de contacto y con intensidad. Saltillo Soccer buscó generar opciones frente al arco visitante y consiguió acercarse en diferentes ocasiones, aunque sin encontrar la definición necesaria para convertir sus oportunidades.

La Tribu, en cambio, encontró en las jugadas a balón parado una de sus principales armas. Al minuto 14, Octavio Díaz aprovechó un tiro libre para abrir el marcador y poner adelante a los visitantes. Seis minutos más tarde, nuevamente después de una acción de tiro libre, Aarón Colunga apareció para ampliar la ventaja de los juarenses al 20’. Con el 0-2 en el marcador, los Coyotes tuvieron que irse al descanso en desventaja.

UNA REACCIÓN QUE NO ALCANZÓ Para el segundo tiempo, Saltillo Soccer intentó cambiar el rumbo del partido, pero La Tribu volvió a encontrar el arco. Al minuto 68, Colunga apareció nuevamente para marcar su segundo tanto de la noche y el tercero para Ciudad Juárez. El marcador parecía encaminarse definitivamente para los visitantes, aunque los Coyotes todavía tuvieron una respuesta. Saltillo realizó modificaciones en busca de mayor presencia ofensiva y una de ellas tuvo efecto. Gianluca Blas Pérez, uno de los fichajes de la temporada y consiguió descontar para los locales, colocando el 1-3 en el marcador y devolviendo por algunos minutos la expectativa de una posible remontada.

Sin embargo, La Tribu no permitió que Saltillo Soccer creciera en el partido. Cuando el encuentro se acercaba a su final, Jesús Reyes marcó al minuto 89 para establecer el 1-4 definitivo. Con el silbatazo final, La Tribu se quedó con sus primeros tres puntos en la Liga Premier, mientras que Saltillo Soccer tendrá que buscar su primera victoria en las siguientes jornadas. FAISY, PRESENTE EN EL OLÍMPICO El debut también tuvo un rostro conocido entre los aficionados. El comediante Faisy, quien es socio e inversionista de Saltillo Soccer, estuvo presente en las tribunas del Estadio Olímpico para acompañar al equipo durante su primer partido de la temporada. Su presencia llamó la atención entre los seguidores que acudieron al encuentro y formó parte del ambiente alrededor del regreso de los Coyotes a la competencia. Durante el medio tiempo, el club también realizó dinámicas con los asistentes. Salti, la mascota de Saltillo Soccer, se encargó de animar a los aficionados y participó en la entrega de regalos, buscando mantener la interacción con el público mientras los jugadores regresaban al vestidor.

MENOR ENTRADA EN BOLETAJE El encuentro también marcó una diferencia respecto a los partidos que Saltillo Soccer disputó como local durante la temporada anterior. A diferencia de aquella campaña, cuando los encuentros contaban con entrada gratuita, para este debut en la Liga Premier hubo un costo de acceso. Los boletos se ofrecieron en 125 pesos para Grada Sol y 200 pesos para Grada Sombra. En las tribunas pudo observarse un menor aforo en comparación con los partidos de la temporada pasada, cuando la gratuidad del acceso favorecía una mayor presencia de aficionados en el Olímpico.