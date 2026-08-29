$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

Saltillo Soccer presentó este sábado en Los Rieles los uniformes que utilizará durante la temporada 2026-2027 de la Liga Premier Serie A, en un evento que contó con la presencia de Faisy, socio e inversionista del club, y que marcó el inicio de una nueva etapa para los Coyotes. La presentación también sirvió para dar a conocer a Kappa como la nueva marca que vestirá al conjunto saltillense, con una colección que incluye las indumentarias de juego, uniformes de entrenamiento, ropa de concentración y una playera tipo polo para uso casual.

Durante el evento, Faisy destacó que el ascenso conseguido meses atrás significó el cierre de un proceso complicado y el comienzo de un proyecto con nuevas metas.

“Después de tanto tiempo de sufrir, hace unos meses tuvimos la alegría de ascender a una nueva liga y eso a nosotros nos tiene muy contentos, pero fue un proceso difícil”, señaló. El también socio e inversionista del equipo explicó que la intención es construir una identidad propia alrededor de Saltillo Soccer, tanto dentro como fuera de la cancha, con diferentes dinámicas relacionadas con los uniformes y con la experiencia de los aficionados. “Esto es solo el inicio y para todos aquellos que no creían, ya ascendimos y no pensamos parar aquí”, expresó.

ASÍ SON LOS NUEVOS UNIFORMES DE SALTILLO SOCCER La nueva colección de Kappa contempla diferentes prendas para acompañar al equipo durante su primera temporada en Liga Premier Serie A. Los uniformes de entrenamiento fueron presentados en colores azul y blanco, con la intención de alternarlos durante las sesiones de preparación. También se mostró el pants y chaquetín que los futbolistas utilizarán para sus traslados y concentraciones, especialmente durante la temporada otoño-invierno.

Para los aficionados también se presentó una playera polo blanca, pensada para utilizarse como una prenda casual. El diseño incorpora el logotipo de Kappa y, del otro lado, la identidad de Saltillo Soccer con la “S” acompañada por las orejas del coyote.

En cuanto a los guardametas, se presentaron dos diseños: uno en color naranja y otro que combina tonalidades naranja y azul.

El tercer uniforme o alternativo apuesta por una combinación de gris y blanco. Al frente aparece la “S” de Saltillo atravesando el pecho, en un diseño distinto al de las indumentarias de local y visitante.

El uniforme de visita es predominantemente blanco, acompañado por tonalidades guinda que aparecen como parte del diseño y que será utilizado cuando los Coyotes jueguen fuera de Saltillo.

Finalmente, el uniforme de local combina los colores azul, negro y blanco. Esta será la indumentaria que los aficionados podrán ver en el Estadio Olímpico durante los partidos como anfitriones.

Además de la presentación de la ropa, el club mostró a Salti, su nueva mascota, con la intención de sumar otro elemento a la identidad del equipo y a las actividades que se realizarán alrededor de los partidos. Saltillo Soccer llega a esta nueva etapa después de conseguir el ascenso desde la Liga TDP y ahora se prepara para competir en la Liga Premier Serie A.