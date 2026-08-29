Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

+ Seguir en Seguir en Google
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

“Ya ascendimos y no pensamos parar aquí”, señaló Faisy durante la presentación de los nuevos uniformes de Saltillo Soccer para su debut en Liga Premier

Fútbol
/
COMPARTIR

Saltillo Soccer presentó este sábado en Los Rieles los uniformes que utilizará durante la temporada 2026-2027 de la Liga Premier Serie A, en un evento que contó con la presencia de Faisy, socio e inversionista del club, y que marcó el inicio de una nueva etapa para los Coyotes.

La presentación también sirvió para dar a conocer a Kappa como la nueva marca que vestirá al conjunto saltillense, con una colección que incluye las indumentarias de juego, uniformes de entrenamiento, ropa de concentración y una playera tipo polo para uso casual.

https://vanguardia.com.mx/deportes/el-mexicano-joey-meneses-sigue-destrozando-la-triple-a-pero-se-le-niegan-las-grandes-ligas-IC23129098

Durante el evento, Faisy destacó que el ascenso conseguido meses atrás significó el cierre de un proceso complicado y el comienzo de un proyecto con nuevas metas.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

“Después de tanto tiempo de sufrir, hace unos meses tuvimos la alegría de ascender a una nueva liga y eso a nosotros nos tiene muy contentos, pero fue un proceso difícil”, señaló.

El también socio e inversionista del equipo explicó que la intención es construir una identidad propia alrededor de Saltillo Soccer, tanto dentro como fuera de la cancha, con diferentes dinámicas relacionadas con los uniformes y con la experiencia de los aficionados.

“Esto es solo el inicio y para todos aquellos que no creían, ya ascendimos y no pensamos parar aquí”, expresó.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

ASÍ SON LOS NUEVOS UNIFORMES DE SALTILLO SOCCER

La nueva colección de Kappa contempla diferentes prendas para acompañar al equipo durante su primera temporada en Liga Premier Serie A.

Los uniformes de entrenamiento fueron presentados en colores azul y blanco, con la intención de alternarlos durante las sesiones de preparación. También se mostró el pants y chaquetín que los futbolistas utilizarán para sus traslados y concentraciones, especialmente durante la temporada otoño-invierno.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

Para los aficionados también se presentó una playera polo blanca, pensada para utilizarse como una prenda casual. El diseño incorpora el logotipo de Kappa y, del otro lado, la identidad de Saltillo Soccer con la “S” acompañada por las orejas del coyote.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

En cuanto a los guardametas, se presentaron dos diseños: uno en color naranja y otro que combina tonalidades naranja y azul.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

El tercer uniforme o alternativo apuesta por una combinación de gris y blanco. Al frente aparece la “S” de Saltillo atravesando el pecho, en un diseño distinto al de las indumentarias de local y visitante.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

El uniforme de visita es predominantemente blanco, acompañado por tonalidades guinda que aparecen como parte del diseño y que será utilizado cuando los Coyotes jueguen fuera de Saltillo.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

Finalmente, el uniforme de local combina los colores azul, negro y blanco. Esta será la indumentaria que los aficionados podrán ver en el Estadio Olímpico durante los partidos como anfitriones.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

Además de la presentación de la ropa, el club mostró a Salti, su nueva mascota, con la intención de sumar otro elemento a la identidad del equipo y a las actividades que se realizarán alrededor de los partidos.

Saltillo Soccer llega a esta nueva etapa después de conseguir el ascenso desde la Liga TDP y ahora se prepara para competir en la Liga Premier Serie A.

$!Saltillo Soccer presenta sus nuevos uniformes Kappa para la Liga Premier 2026-2027

El debut será este sábado 29 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico, donde los Coyotes recibirán a La Tribu de Ciudad Juárez en el arranque de la temporada.

Con una nueva marca en su indumentaria, tres uniformes de juego y una identidad que busca consolidarse alrededor del coyote, Saltillo Soccer comienza así su camino en una nueva categoría.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol
Localizaciones
Saltillo
Organizaciones
Liga Premier
Saltillo Soccer
Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Mi precioso

Mi precioso
true

La polarización política está dañando gravemente a México
La FGR argumentó que de difundir documentos inmersos en la indagatoria se pondría en riesgo el respeto y garantía a los derechos humanos de las personas involucradas.

Reserva la FGR por 5 años información sobre ‘El Jando’, el piloto que trasladó a ‘El Mayo’ a EU
Si no realizas el registro dentro del plazo establecido, tu línea podría ser suspendida.

¿Tu celular termina en 1?... Así puedes registrar tu línea paso a paso
Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases.

Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?
Sí te cuesta más trabajo realizar actividades cotidianas es un dato clave para la consulta médica. FOTO: CORTESÍA

Falta de aire al subir escaleras: cuándo puede ser una señal del corazón

Infonavit puede devolver pagos en exceso a trabajadores con créditos liquidados. Conoce cómo revisar tu saldo a favor y solicitar el dinero en 2026.

Infonavit te regresa dinero... Conoce cómo solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre 2026
El mexicano conectó un jonrón y dos dobles con Las Vegas, elevando su producción de 2026 a 16 cuadrangulares y 102 carreras impulsadas.

El mexicano Joey Meneses sigue destrozando la Triple-A, pero se le niegan las Grandes Ligas