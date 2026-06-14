Destaca saltillense Ángel Feria experiencia internacional como voluntario en la Copa del Mundo

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    Destaca saltillense Ángel Feria experiencia internacional como voluntario en la Copa del Mundo
    Ángel Feria, originario de Saltillo, forma parte del equipo de voluntarios que colabora en las actividades del Mundial 2026 en Monterrey. FOTO: ELÍ VÁZQUEZ/VANGUARDIA MX

El estudiante afirmó que pudo convivir con personas de Suecia y Túnez, equipos que jugaron este domingo en Monterrey

Ángel Feria es originario de Saltillo y destacó que su labor como voluntario en la Copa del Mundo le ha permitido convivir con personas de todo el mundo.

“Me ha ido muy bien, ya voy para el cuarto turno. Ha sido una experiencia muy bonita, más que nada porque conoces a mucha gente y haces interacción con muchas personas”, expuso.

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Actualmente estudia en el TecMilenio, en Monterrey, y afirmó que fue sencillo aplicar y ser elegido para trabajar en el Mundial.

“La verdad es que fue una entrevista muy breve. Te hacen preguntas y, con base en esas preguntas, es lo que te asignan. No es necesario el inglés; cualquiera puede ser voluntario”, comentó.

Contó además que está asignado principalmente para orientar a personas en el FIFA Fan Fest de Parque Fundidora.

Feria agregó que fue este sábado cuando pudo convivir con aficionados principalmente de Suecia y Túnez, quienes se dieron cita en Monterrey este fin de semana para el encuentro disputado en el Estadio Monterrey de Rayados.

Asimismo, recomendó a otros jóvenes que se animen a registrarse como voluntarios en futuros mundiales, pues se requieren en todos los eventos de FIFA, como el Mundial Femenil del próximo año en Brasil.

“No se dejen guiar tanto por el tema del inglés, no es tan necesario. Si pueden aplicar para ser voluntarios, háganlo; es una experiencia súper padre y muy bonita porque conoces a mucha gente”, puntualizó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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