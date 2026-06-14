Berterame se distancia del Tri tras quedar fuera del Mundial 2026; elimina publicaciones relacionadas con México

Nacido en Argentina y naturalizado mexicano, Berterame había sido uno de los atacantes más recurrentes en las convocatorias del Tricolor durante su etapa con Rayados de Monterrey. Sin embargo, su transferencia al Inter Miami y su llegada a la MLS coincidieron con una notable disminución de oportunidades en la Selección Mexicana.

La ausencia de Germán Berterame en la lista definitiva de México para el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. El delantero, que durante meses parecía tener un lugar asegurado en el proyecto de Javier Aguirre, quedó fuera de la convocatoria final y su reacción en redes sociales ha despertado todo tipo de comentarios entre los aficionados.

Con el paso de los meses comenzaron las especulaciones sobre su posible exclusión de la Copa del Mundo y finalmente se confirmaron cuando Javier Aguirre presentó la lista definitiva de convocados. El atacante quedó fuera del plantel que disputa el Mundial 2026.

Tras conocerse la decisión, los seguidores del futbolista detectaron cambios importantes en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram desaparecieron varias de las publicaciones más recientes en las que aparecía portando la camiseta de la Selección Mexicana. Actualmente, solo permanece visible una publicación de hace 34 semanas, correspondiente al momento en que marcó su primer gol con el combinado nacional.

En contraste, las publicaciones más recientes de Berterame están enfocadas en su nueva etapa con el Inter Miami y en su participación en la MLS, donde comparte vestidor con Lionel Messi. Esta situación llamó la atención de varios aficionados, quienes también señalaron que el delantero no realizó ninguna publicación relacionada con el debut de México en la Copa del Mundo.

Aunque Berterame no ha emitido declaraciones públicas sobre su ausencia en el torneo, los movimientos en sus redes sociales han sido interpretados por muchos como una muestra de descontento por haber quedado fuera de la convocatoria.