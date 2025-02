El Tri Femenil vence a China en la Pinatar Cup: ¿qué necesita para ganar el torneo?

Apenas al minuto 5, una jugada por la banda derecha derivó en un intento de despeje de la defensa rival que terminó en un rebote favorable para Alice Soto. La mediocampista no desaprovechó la oportunidad y, con un potente disparo de primera intención, puso el 1-0 en el marcador.

Con la ventaja de dos goles, México administró el partido y mantuvo el control del balón durante gran parte del primer tiempo. China Taipéi intentó reaccionar, pero no logró inquietar a la portera Esthefanny Barreras.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Pedro López realizó varios cambios para refrescar la ofensiva, dando ingreso a Karla Nieto, Myra Delgadillo, Montserrat Saldívar, Mayra Pelayo y Diana García. A pesar de estos ajustes, el marcador no volvió a moverse.

MÉXIMO DEPENDE DEL RESULTADO DE CANADÁ

Con esta victoria, México suma seis puntos y se ubica en la cima del cuadrangular. No obstante, el campeonato aún no está asegurado. Canadá, que tiene cuatro unidades, enfrentará a China Taipéi en el último duelo del torneo. Para que el Tri Femenil se corone, necesita que las canadienses no ganen. Un empate o una derrota de Canadá le daría el título a México, pero si las norteamericanas se imponen, se quedarían con el campeonato.