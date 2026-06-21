Entre el futbol y la protesta: pareja regia utiliza la Copa del Mundo para visibilizar a las madres buscadoras

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    Entre el futbol y la protesta: pareja regia utiliza la Copa del Mundo para visibilizar a las madres buscadoras
    Pablo y Mary aprovecharon el ambiente mundialista en Monterrey para enviar un mensaje de apoyo a las madres buscadoras y visibilizar la crisis de desapariciones en México. FOTO: ALEJANDRO MORTEO

En medio de la fiesta del Mundial 2026 en Monterrey, una pareja de regiomontanos aprovechó la presencia de miles de visitantes y la atención internacional para visibilizar la problemática de las personas desaparecidas en México

Mientras miles de aficionados disfrutaban del ambiente mundialista en Monterrey, una pareja de regiomontanos decidió aprovechar la atención internacional que genera la Copa del Mundo 2026 para enviar un mensaje distinto al futbol: visibilizar la problemática de las personas desaparecidas y respaldar la lucha de las madres buscadoras en México.

En medio de la fiesta que ha convertido a la capital de Nuevo León en uno de los principales escenarios del Mundial, Pablo y Mary se presentaron con una playera alusiva a esta causa social, buscando que tanto mexicanos como visitantes extranjeros conocieran una realidad que, aseguran, continúa afectando a miles de familias en el país.

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“Nos gusta mucho tener extranjeros en México, nos gusta hacer buenos anfitriones, pero al final de cuentas tenemos un problema que todos tenemos que ver”, expresó Pablo, quien explicó que la manifestación fue realizada de manera pacífica y sin estar en contra del torneo organizado por FIFA.

El regiomontano señaló que la intención no era protestar contra el Mundial, sino aprovechar la enorme exposición mediática del evento para amplificar una problemática que considera urgente. “Es una forma pacífica de alzar la voz”, afirmó.

Pablo explicó que la imagen plasmada en su camiseta hace referencia a las madres buscadoras, colectivos que durante años han recorrido distintas regiones del país en busca de familiares desaparecidos. Según comentó, el problema ha persistido a través de distintos gobiernos sin que exista una solución definitiva.

“El problema de las madres buscadoras precisamente de eso se trata. Hay mucha gente desaparecida en México y los gobiernos no hacen nada. Pasa un gobierno, otro gobierno y no hacen nada”, sostuvo.

Además, recordó que integrantes de estos colectivos también han sido víctimas de violencia durante sus labores de búsqueda. “Las madres buscadoras han sido secuestradas, han sido muertas en su búsqueda”, señaló.

Tanto Pablo como Mary aseguraron que han participado anteriormente en diversas causas sociales y que utilizan las redes sociales para difundir mensajes de apoyo. “Tratamos de apoyar y alzar la voz a los que no tienen voz”, comentó.

La Copa del Mundo 2026 ha reunido en Monterrey a miles de aficionados de distintas nacionalidades, pero también ha abierto espacios para expresiones sociales que buscan aprovechar la atención global.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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