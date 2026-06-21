“Vamos a ser campeones”: la confianza japonesa también coloca a México en la Final del Mundial

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    “Vamos a ser campeones”: la confianza japonesa también coloca a México en la Final del Mundial
    Seguidores provenientes de Tokio, Osaka y Fukuoka llenaron de optimismo los alrededores del estadio y respaldaron a una generación que consideran histórica. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Convencidos del crecimiento de los Samuráis Azules, aficionados llegados desde distintas ciudades de Japón sueñan con conquistar la Copa del Mundo e incluso imaginaron una Final frente a México

El Mundial 2026 apenas comienza, pero entre los aficionados japoneses que llegaron a Monterrey ya existe una convicción que no admite dudas: Japón está listo para pelear por el título.

En los alrededores del estadio que albergó el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo, seguidores provenientes de Tokio, Osaka, Fukuoka y otras ciudades niponas compartieron una confianza pocas veces vista alrededor de los Samuráis Azules.

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“Vamos a ser campeones”, respondió de manera contundente uno de los aficionados al ser cuestionado sobre el destino de Japón en esta Copa del Mundo. Otro seguidor fue todavía más directo al señalar que su expectativa es “ganar el Mundial”.

La confianza de los japoneses no se limita únicamente a su selección. Varios de ellos también ven a México como uno de los equipos capaces de protagonizar una actuación histórica en condición de anfitrión.

$!Entre cánticos y sonrisas, aficionados japoneses imaginaron una Final de ensueño entre México y Japón en la Copa del Mundo 2026.
Entre cánticos y sonrisas, aficionados japoneses imaginaron una Final de ensueño entre México y Japón en la Copa del Mundo 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El caso más llamativo fue el de un aficionado japonés que actualmente reside en Guanajuato y que imaginó un desenlace soñado para ambas aficiones.

“México y Japón van a jugar la Final”, aseguró convencido, provocando sonrisas entre quienes escuchaban el pronóstico.

La idea no parece descabellada para quienes han seguido el crecimiento de ambas selecciones. Japón llega al torneo después de consolidarse como una de las potencias emergentes del futbol internacional, mientras que México disputa la Copa del Mundo en casa y ya aseguró su clasificación anticipada a la siguiente ronda tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur.

$!Entre cánticos y sonrisas, aficionados japoneses imaginaron una Final de ensueño entre México y Japón en la Copa del Mundo 2026.
Entre cánticos y sonrisas, aficionados japoneses imaginaron una Final de ensueño entre México y Japón en la Copa del Mundo 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Otros aficionados prefirieron ser más cautelosos, aunque mantuvieron altas expectativas. Algunos señalaron que alcanzar las Semifinales sería un resultado realista, mientras que otros apuntaron a una histórica presencia en la Final.

“Será muy difícil, pero es posible”, comentó otro seguidor japonés, quien incluso aseguró que volvería a México si su selección continúa avanzando en las rondas de eliminación directa.

La euforia refleja el momento que vive el futbol japonés. Después de sorprender en los últimos Mundiales y competir de tú a tú contra selecciones europeas, la afición considera que la generación actual está preparada para dar el salto definitivo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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