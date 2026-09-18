FC Santiago vs Saltillo Soccer: horario y dónde ver la Jornada 4

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    FC Santiago vs Saltillo Soccer: horario y dónde ver la Jornada 4
    El cuadro saltillense continúa con actividad en la Liga Premier y la Copa Promesas durante este inicio de temporada. FOTO: VANGUARDIA MX

Saltillo Soccer llega después de vencer 2-0 a la UAT y buscará mantener el ritmo en la Jornada 4 de la Liga Premier Serie A

Saltillo Soccer tendrá este viernes una nueva prueba como visitante cuando enfrente al FC Santiago, en la Jornada 4 de la temporada 2026-27 de la Liga Premier Serie A.

El encuentro se disputará a las 18:00 horas en el Capilla Soccer Park, en Allende, Nuevo León, donde los Coyotes buscarán trasladar el buen paso que han mostrado recientemente en el Estadio Olímpico.

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En su compromiso anterior de Liga Premier, Saltillo Soccer consiguió su tercera victoria consecutiva como local, al derrotar 2-0 a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ángel Crespo, al minuto 41, y Héctor Martínez, al 65’, marcaron los goles del triunfo.

Los Coyotes también han tenido actividad en la Copa Promesas, donde en su partido más reciente empataron 1-1 ante Irritilas FC y posteriormente ganaron 4-2 en penales. Julio Rodríguez anotó durante el tiempo regular.

El FC Santiago llegará al compromiso con una victoria y dos derrotas en las primeras tres fechas del campeonato.

El conjunto neoleonés comenzó con una derrota de 1-0 ante Vaqueros de Reynosa, pero se recuperó en la Jornada 2 al vencer 3-0 a Héroes de Zaci FC, con anotaciones de Ángel Cuevas, Johan Rodríguez y Famzon.

Sin embargo, en su último encuentro cayó 2-0 frente a Mineros de Fresnillo FC, por lo que buscará aprovechar su condición de local para regresar al triunfo.

Para Saltillo Soccer, el partido representará una nueva oportunidad de sumar fuera de casa y mantener la regularidad mostrada en este inicio de campaña.

El duelo FC Santiago vs Saltillo Soccer será este viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas y podrá seguirse mediante el canal de YouTube de FC Santiago.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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