Samuel García, gobernador de Nuevo León, presenta iniciativa para derogar el ‘Pase Turístico’

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó la iniciativa para derogar el llamado ‘Pase Turístico’ que sería implementado el 21 de octubre y que contemplaba un permiso para la circulación de vehículos con placas foráneas en el estado. La medida causó polémica e inconformidad sobre todo en ciudadanos y autoridades de los estados vecinos de Coahuila y Tamaulipas debido a que frenaba el libre tránsito.

Este jueves, el gobierno estatal dio a conocer que presentó la iniciativa para derogar el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial ante el Congreso del estado.

“Lo anterior al determinar que las disposiciones planteadas generaban problemas de certeza, proporcionalidad y operatividad, al establecer obligaciones y restricciones sin parámetros suficientemente definidos”, precisó la autoridad en un comunicado.

“Se derogan los artículos 5 Bis y la fracción LXXX Bis del Artículo 8 de la Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial para el estado de Nuevo León, así como los numerales tercero, cuarto y quinto transitorios previstos en el Decreto número 209”, establece el escrito.

Hace días, el mandatario estatal declaró que se alistan facilidades y beneficios para la regularización de vehículos con placas foráneas.

También, se contempla que no se lleven a cabo operativos de Fuerza Civil, el Instituto de Movilidad y Planeación Urbana para evitar acciones que perjudiquen a la ciudadanía en ese sentido. “De esta manera, se busca mantener un marco jurídico claro y evitar afectaciones a la población, tras las observaciones formuladas a dicho decreto”, puntualizó.