Samuel García, gobernador de Nuevo León, presenta iniciativa para derogar el ‘Pase Turístico’

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    Samuel García, gobernador de Nuevo León, presenta iniciativa para derogar el ‘Pase Turístico’
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó la iniciativa para derogar el llamado ‘Pase Turístico’ que sería implementado el 21 de octubre. GABRIELA PÉREZ MONTIEL/ CUARTOSCURO

Presentó la iniciativa para derogar el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó la iniciativa para derogar el llamado ‘Pase Turístico’ que sería implementado el 21 de octubre y que contemplaba un permiso para la circulación de vehículos con placas foráneas en el estado.

La medida causó polémica e inconformidad sobre todo en ciudadanos y autoridades de los estados vecinos de Coahuila y Tamaulipas debido a que frenaba el libre tránsito.

https://vanguardia.com.mx/dinero/canaco-saltillo-celebra-cancelacion-de-pase-turistico-de-nuevo-leon-KG23520912

Este jueves, el gobierno estatal dio a conocer que presentó la iniciativa para derogar el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial ante el Congreso del estado.

“Lo anterior al determinar que las disposiciones planteadas generaban problemas de certeza, proporcionalidad y operatividad, al establecer obligaciones y restricciones sin parámetros suficientemente definidos”, precisó la autoridad en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/que-siempre-no-samuel-garcia-mete-reversa-y-cancela-pase-turistico-en-nuevo-leon-NF23510148

“Se derogan los artículos 5 Bis y la fracción LXXX Bis del Artículo 8 de la Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial para el estado de Nuevo León, así como los numerales tercero, cuarto y quinto transitorios previstos en el Decreto número 209”, establece el escrito.

Hace días, el mandatario estatal declaró que se alistan facilidades y beneficios para la regularización de vehículos con placas foráneas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/celebran-legisladores-coahuilenses-cancelacion-del-pase-turistico-de-nuevo-leon-KF23519627

También, se contempla que no se lleven a cabo operativos de Fuerza Civil, el Instituto de Movilidad y Planeación Urbana para evitar acciones que perjudiquen a la ciudadanía en ese sentido.

“De esta manera, se busca mantener un marco jurídico claro y evitar afectaciones a la población, tras las observaciones formuladas a dicho decreto”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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