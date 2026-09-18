¿Quién es Michelle Zepeda?... la conductora de Televisa quien atropelló y mató a motociclista e intentó darse a la fuga

El percance ocurrió cerca de las 5:00 horas en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta , a unos metros del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Michelle Zepeda , conductora del pronóstico del tiempo para Televisa Guadalajara , fue detenida durante la madrugada de este jueves luego de verse involucrada en un accidente vial que dejó como saldo la muerte de un motociclista de 19 años en Guadalajara, Jalisco.

La víctima fue identificada como Jostin Santamaría, quien viajaba en una motocicleta Crossfox 220, de color negro y rojo. De acuerdo con reportes de medios locales, el joven murió en el lugar debido a las lesiones provocadas por el impacto.

VERSIONES SOBRE EL ACCIDENTE Y LA DETENCIÓN

Los primeros informes señalan que el accidente habría ocurrido luego de que uno de los vehículos involucrados no respetara un alto en el cruce. Sin embargo, las circunstancias exactas del choque deberán ser determinadas mediante las investigaciones y peritajes correspondientes.

Medios locales reportaron que agentes de la Policía de Guadalajara detuvieron a Michelle Zepeda después del accidente. También surgieron versiones en redes sociales que señalaban que la conductora habría intentado abandonar el sitio.

Hydeky Hernández, quien se identificó como presunta pareja de Jostin Santamaría, difundió un mensaje en Facebook para solicitar información sobre el caso y cuestionar el manejo de la situación.

“El día de hoy acaba de fallecer mi novio Jostin Santamaria en un accidente en la moto. Necesitamos su ayuda para compartir a la culpable, ya que la persona que provocó el fallecimiento es una conductora de Televisa del canal 4, Michelle Zepeda. Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella. A ella la ayudaron a darse a la fuga”, escribió.

Hasta la noche del jueves, la Fiscalía del Estado de Jalisco no había difundido información oficial sobre el caso. Por ello, algunas de las versiones difundidas en redes sociales permanecían sin confirmación oficial.

¿QUIÉN ES MICHELLE ZEPEDA?

Michelle Zepeda es una presentadora que forma parte de Televisa Guadalajara desde 2017. Su principal función dentro de la división de noticias N+ ha sido presentar información relacionada con el pronóstico del tiempo.

Antes de incorporarse a la televisión, Zepeda participó en certámenes de belleza en Jalisco, aunque no consiguió avanzar a las etapas nacionales, de acuerdo con la información disponible sobre su trayectoria.

Tras conocerse la detención, distintos usuarios señalaron que sus perfiles de Instagram y Facebook dejaron de estar disponibles. No se ha confirmado públicamente quién tomó la decisión de eliminar o desactivar esas cuentas.

La última participación pública de la conductora en los noticieros de Televisa ocurrió el 15 de septiembre, antes de que se conociera el accidente.

Versiones extraoficiales también señalaron que Zepeda sufrió lesiones durante el choque y fue trasladada en ambulancia para recibir valoración médica antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público.

UN ACCIDENTE QUE RECUERDA OTRO CASO OCURRIDO EN 2007

El accidente volvió a poner bajo la atención pública un cruce de Guadalajara donde ocurrió otro hecho mortal hace casi dos décadas.

En 2007, un hombre identificado como Néstor Alan Rodríguez Licea murió luego de que un Volkswagen sedán blanco fuera impactado por una camioneta Dodge Ram negra y un Volkswagen Jetta gris.

Según los reportes de aquella época, ambos vehículos circulaban a más de 100 kilómetros por hora y chocaron contra el automóvil cuando su conductor atravesaba la avenida con el semáforo en verde.

El caso provocó protestas de familiares y cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades. También se denunciaron presuntas irregularidades en los peritajes, entre ellas el retraso en las pruebas de alcoholemia.

Los conductores involucrados fueron identificados como Christian Arias y Javier Álvarez del Castillo. El primero era hijo de un funcionario federal que había ocupado un cargo relacionado con Comunicación en la Secretaría de Gobernación.