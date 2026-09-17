Isaac del Toro llega al Mundial de Ciclismo de Montreal en el Top 3

Isaac del Toro llegará al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal 2026 con una dosis extra de confianza después de conquistar, el pasado domingo, el Grand Prix Cycliste de Montréal, una victoria que además lo convirtió en el primer mexicano en ganar esta prueba del UCI WorldTour.

El triunfo adquiere todavía mayor relevancia porque la competencia canadiense se disputó sobre buena parte del mismo escenario que recibirá la prueba mundialista. Del Toro superó al francés Paul Seixas en un sprint entre ambos, mientras que su compañero del UAE Team Emirates-XRG, Brandon McNulty, terminó tercero.

Los Campeonatos Mundiales se disputarán en Montreal del 20 al 27 de septiembre, con 13 pruebas programadas para las categorías élite, Sub-23 y juveniles. La carrera masculina de ruta, la gran cita de Del Toro, está programada para el domingo 27 de septiembre.

Del Toro no solamente consiguió una victoria de prestigio. También dejó una señal importante sobre su estado de forma de cara al Mundial.

El mexicano tuvo que superar un problema mecánico durante el Gran Premio de Montreal y posteriormente logró regresar al grupo de favoritos. En la parte definitiva de la carrera respondió a los ataques de Seixas y terminó imponiéndose en los últimos metros. La prueba tuvo 214.4 kilómetros y más de 4,300 metros de desnivel acumulado.

El escenario volverá a ser protagonista dentro de unos días. La prueba mundialista masculina tendrá 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel positivo, con 12 vueltas al circuito del Mont Royal antes de la llegada en Avenue du Parc.

Eso significa que Del Toro conoce de primera mano algunas de las principales dificultades que tendrá que enfrentar en la búsqueda del título mundial.

LA AUSENCIA DE POGACAR ABRE EL CAMINO

Uno de los elementos que modificó el panorama del Mundial fue la ausencia de Tadej Pogacar, campeón del mundo en 2024 y 2025.

El esloveno sufrió una caída durante la Vuelta a España que puso fin a su temporada y, por lo tanto, no podrá defender el maillot arcoíris en Montreal. Su ausencia elimina de la competencia al corredor que había ganado las dos últimas ediciones del Mundial de ruta.

El escenario queda entonces abierto para nombres como Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Paul Seixas e Isaac del Toro, entre otros corredores que aparecen en la lista de participantes.

La ausencia de Pogacar también modifica las estrategias de las selecciones. Sin el vigente campeón en el pelotón, distintos equipos tendrán que asumir responsabilidades diferentes y buscar el momento adecuado para intentar romper la carrera.

DEL TORO EVITA EL PAPEL DE FAVORITO

Aunque su victoria en Montreal y su posición en el ranking mundial lo colocan entre los corredores que estarán bajo mayor atención, Del Toro prefiere no asumir el papel de favorito.

El mexicano ha destacado que competir con las selecciones nacionales es diferente a hacerlo con un equipo del WorldTour. En el Mundial, los corredores dejan de competir bajo las estructuras habituales de sus equipos y deben adaptarse a las jerarquías y estrategias de sus respectivos países.

Para México, ese será precisamente uno de los grandes desafíos. La selección mexicana no cuenta con la profundidad de algunas de las grandes potencias europeas, que pueden proteger a sus líderes durante buena parte de una carrera de casi 274 kilómetros.

Del Toro, por ello, apuesta por llegar en las mejores condiciones posibles y aprovechar sus oportunidades cuando aparezca el momento decisivo.

UN CIRCUITO QUE EXIGIRÁ AL MÁXIMO

El recorrido mundialista tendrá uno de sus principales obstáculos en la Voie Camillien-Houde, una subida de 1.67 kilómetros con una pendiente media de 7.4 por ciento y tramos que alcanzan el 10 por ciento.

Después aparecerán otros sectores exigentes como Chemin de la Polytechnique, con pendientes superiores al 11 por ciento. Todo ello se repetirá vuelta tras vuelta en el circuito de Mont Royal.

La carrera masculina completará 12 vueltas al circuito final, mientras que la prueba femenina tendrá ocho. La llegada estará ubicada sobre Avenue du Parc, otro de los puntos que Del Toro ya conoce después de su triunfo en el Gran Premio de Montreal.

Ese conocimiento del recorrido puede convertirse en un elemento importante para el mexicano, aunque el Mundial presentará una distancia y una dinámica completamente diferentes.

DEL TORO, DE NUEVO ENTRE LA TRIADA MÁGICA

El buen momento del mexicano también se refleja en el UCI World Ranking, donde volvió a instalarse dentro del top 3 mundial.

De acuerdo con la actualización de la clasificación al 17 de septiembre de 2026, Del Toro aparece tercero, solamente por detrás de Pogacar y Evenepoel. Su posición confirma la dimensión que ha alcanzado el ciclista bajacaliforniano en el panorama internacional.

El propio registro de la UCI muestra a Del Toro como tercer clasificado del ranking mundial, mientras que su equipo es el UAE Team Emirates-XRG.

Con apenas 22 años, el mexicano se presenta así ante uno de los retos más importantes de su carrera: una carrera de un día, con una distancia superior a 270 kilómetros, miles de metros de desnivel y las principales figuras del ciclismo mundial.

EL MUNDIAL YA ESTÁ EN MARCHA

Las actividades del Campeonato Mundial comenzarán este domingo 20 de septiembre con las pruebas de contrarreloj élite, mientras que las diferentes categorías juveniles y Sub-23 competirán durante la semana.