Saltillo Soccer vence a Irritilas en penales y suma otro triunfo en Copa Promesas

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    Saltillo Soccer vence a Irritilas en penales y suma otro triunfo en Copa Promesas
    Julio Rodríguez marcó el gol del conjunto saltillense, que después tuvo mayor efectividad en los penales para quedarse con la victoria. FOTO: SALTILLO SOCCER
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Los Coyotes empataron 1-1 en el tiempo regular con gol de Julio Rodríguez y después se impusieron 4-2 en la tanda de penales

Saltillo Soccer consiguió una nueva victoria en la Copa Promesas 2026-27 al superar a Irritilas FC en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos en el Estadio Olímpico de Saltillo.

El encuentro correspondió a la segunda jornada del Grupo 3 y significó el primer partido como local de los Coyotes dentro de esta competencia. La afición pudo ingresar de manera gratuita al inmueble para acompañar al conjunto saltillense.

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Después de una primera mitad sin anotaciones, Saltillo Soccer encontró el camino al gol al minuto 51, cuando Julio Rodríguez apareció para marcar el 1-0 y darle la ventaja al cuadro local.

Los Coyotes mantuvieron la ventaja durante buena parte del encuentro, pero Irritilas consiguió igualar el marcador para llevar el partido a la definición desde los once pasos.

Con el 1-1 en el marcador después del tiempo regular, ambos equipos tuvieron que recurrir a los penales para definir al ganador del compromiso.

En la tanda, Saltillo Soccer tuvo mayor efectividad y se impuso 4-2 a Irritilas, asegurando así la victoria en su segundo partido de la Copa Promesas.

De esta manera, los Coyotes mantienen su participación en el torneo con resultados positivos. En su debut habían derrotado 3-0 a Club Calor, con anotaciones de Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez.

Saltillo Soccer forma parte del Grupo 3 de la Copa Promesas junto con Santos Laguna, Club Calor e Irritilas FC. El torneo Sub-21 reúne a 64 equipos de Liga MX, Liga Premier y Liga TDP, con jugadores nacidos a partir de 2005.

El certamen también contempla visorías de clubes de la Liga MX y de la Selección Nacional de México, por lo que representa una plataforma para los futbolistas jóvenes que buscan continuar con su desarrollo.

El triunfo ante Irritilas se suma al buen momento que atraviesan los Coyotes, quienes también consiguieron recientemente su tercera victoria consecutiva al derrotar 2-0 a la UAT en la Liga Premier Serie A.

Así, Saltillo Soccer continúa con actividad en ambas competencias y mantiene una racha positiva en este inicio de temporada 2026-27.

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Corin Zúñiga

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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