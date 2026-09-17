Lady Gaga y Michael Polansky ya tienen nombre para su hija: Rose Bean
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El nombre de la primogénita de la cantante tendría referencias a una de las canciones que la artista interpretó en ‘A Star Is Born’
No pudieron mantener mucho en secreto la felicidad de la familia que les daba el nacimiento de su primera hija a Lady Gaga y Michael Polansky, y los detalles surgen cada vez más. Por lo que este jueves, TMZ aseguró que la pareja ya le puso nombre a su pequeña estrella.
De acuerdo con el certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la pareja nombró a su hija Rose Bean Polansky.
Además, se dio a conocer que llegó al mundo el 9 de julio a las 23:19 horas en un centro médico de Los Ángeles.
PRIMERAS IMÁGENES
Durante el pasado fin de semana, Gaga fue vista con la bebé en brazos mientras paseaba con Polansky por el norte de California, luego de varias semanas sin que fueran vistos.
Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el nacimiento de la bebé.
Una fuente dijo a People que el nombre de la pequeña está relacionado con la canción ‘La Vie En Rose’, que Gaga interpretó en la película ‘A Star Is Born’, estrenada en 2018. Incluso, la cantante se tatuó en la columna vertebral una rosa de tallo largo, acompañada por el título de la melodía escrito en cursiva.
Mientras que Bean, el segundo nombre, estaría conectado con el activista Carl Bean, quien también inspiró ‘Born This Way’, uno de los éxitos más fuertes de la intérprete.
Gaga y Polansky se habrían tomado un tiempo alejados de sus trabajos para disfrutar de la bebé. (Con información de El Universal)