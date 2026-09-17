Lady Gaga y Michael Polansky ya tienen nombre para su hija: Rose Bean

No pudieron mantener mucho en secreto la felicidad de la familia que les daba el nacimiento de su primera hija a Lady Gaga y Michael Polansky, y los detalles surgen cada vez más. Por lo que este jueves, TMZ aseguró que la pareja ya le puso nombre a su pequeña estrella.

De acuerdo con el certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la pareja nombró a su hija Rose Bean Polansky.

Además, se dio a conocer que llegó al mundo el 9 de julio a las 23:19 horas en un centro médico de Los Ángeles.