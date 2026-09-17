Lady Gaga y Michael Polansky ya tienen nombre para su hija: Rose Bean

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    Lady Gaga y Michael Polansky ya tienen nombre para su hija: Rose Bean
    Fiesta. Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres de su primera hija el pasado mes de julio. FOTO: ARCHIVO / INTERNET

El nombre de la primogénita de la cantante tendría referencias a una de las canciones que la artista interpretó en ‘A Star Is Born’

No pudieron mantener mucho en secreto la felicidad de la familia que les daba el nacimiento de su primera hija a Lady Gaga y Michael Polansky, y los detalles surgen cada vez más. Por lo que este jueves, TMZ aseguró que la pareja ya le puso nombre a su pequeña estrella.

De acuerdo con el certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la pareja nombró a su hija Rose Bean Polansky.

Además, se dio a conocer que llegó al mundo el 9 de julio a las 23:19 horas en un centro médico de Los Ángeles.

PRIMERAS IMÁGENES

Durante el pasado fin de semana, Gaga fue vista con la bebé en brazos mientras paseaba con Polansky por el norte de California, luego de varias semanas sin que fueran vistos.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el nacimiento de la bebé.

Una fuente dijo a People que el nombre de la pequeña está relacionado con la canción ‘La Vie En Rose’, que Gaga interpretó en la película ‘A Star Is Born’, estrenada en 2018. Incluso, la cantante se tatuó en la columna vertebral una rosa de tallo largo, acompañada por el título de la melodía escrito en cursiva.

Mientras que Bean, el segundo nombre, estaría conectado con el activista Carl Bean, quien también inspiró ‘Born This Way’, uno de los éxitos más fuertes de la intérprete.

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Gaga y Polansky se habrían tomado un tiempo alejados de sus trabajos para disfrutar de la bebé. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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