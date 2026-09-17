Rafa Márquez presenta su primera convocatoria con México rumbo al Mundial 2030

Rafael Márquez comenzó oficialmente su etapa como director técnico de la Selección Mexicana con una convocatoria de 30 futbolistas para la próxima Fecha FIFA, en la que el Tricolor disputará cuatro partidos amistosos como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2030. El estratega mexicano dio a conocer este jueves 17 de septiembre su primera lista al frente del combinado nacional, en la que aparecen jugadores con experiencia en procesos anteriores y varios elementos jóvenes que tendrán la oportunidad de ser observados durante esta nueva etapa.

El primer compromiso será frente a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore. Tres días después, México se enfrentará a Perú en Nueva Jersey. La gira continuará el 3 de octubre contra Estados Unidos en Phoenix y terminará el 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles.

La convocatoria tiene a Chivas como el club con mayor presencia, con seis futbolistas considerados por el cuerpo técnico. Sin embargo, no todos estarán disponibles desde el primer partido, debido a las condiciones establecidas para el duelo ante Colombia. Para ese encuentro, México podrá registrar como máximo a dos jugadores por cada club de la Liga MX. Por ello, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante se incorporarán a la concentración en Nueva Jersey y no estarán disponibles para el compromiso en Baltimore. La primera lista del técnico mexicano también presenta algunas ausencias. Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes quedaron fuera por cuestiones físicas, mientras que Edson Álvarez y César Huerta no fueron considerados debido a que todavía no cuentan con ritmo competitivo en sus respectivos clubes. En contraste, Márquez incluyó a futbolistas que representan distintas generaciones. Entre ellos aparecen Israel Reyes, Gilberto Mora, Santiago Giménez y Armando González, quien atraviesa un buen momento con el Olympiacos. El ataque tendrá modificaciones ante las bajas, mientras que en el resto de las líneas el entrenador optó por combinar jugadores que ya conocen el entorno de la Selección con elementos que buscan ganarse un sitio en el proyecto que tendrá como horizonte el Mundial de 2030.

La convocatoria también contempla a futbolistas que militan fuera de México, entre ellos Hirving Lozano, Johan Vásquez, Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo, además de otros elementos que serán observados durante los entrenamientos y los cuatro encuentros. El nuevo cuerpo técnico incluyó además a tres integrantes de la Selección Mexicana Sub-20 para participar en los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento: Yohan Ernesto Orozco, de Chivas; Juan Echilvestre, de Santos, y Henrique Simeone, de Tigres. La lista de Márquez abre así su primer capítulo con una combinación de nombres conocidos y jóvenes futbolistas. La gira por Estados Unidos será el punto de partida para que el entrenador evalúe perfiles, defina sus primeras sociedades y comience a establecer la base del equipo que buscará llegar al siguiente Mundial. CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN Porteros: Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla. Defensas: Johan Vásquez, César Montes, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez y Diego Campillo. Mediocampistas: Luis Romo, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Érick Lira, Orbelín Pineda, Alan Cervantes, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Denzell García y Gilberto Mora. Delanteros: Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Santiago Sandoval, Hugo Camberos e Isaías Violante.