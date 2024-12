Fernando Navarro anuncia su retiro del futbol tras más de 400 partidos en la Liga MX

Fernando Navarro, mediocentro mexicano de 35 años, ha anunciado oficialmente su retiro del futbol profesional después de una exitosa carrera que abarcó más de 400 partidos en la Primera División.

El exjugador de Atlante y León, con quien conquistó el bicampeonato en la Liga MX, compartió la noticia a través de un emotivo video en sus redes sociales, recordando los momentos más importantes de su trayectoria.

“Más de 400 partidos en Primera División, algunos goles, algunos campeonatos, y quizá antes de todo eso y años de preparación llenos de ilusión, pasión, sacrificios y diversión, todo desde la inocencia de un niño, hoy me despido”, comentó Navarro en el video, dejando claro el amor y la dedicación que siempre tuvo por el futbol.

A pesar de colgar los botines, Navarro aseguró que no se alejará del deporte: “Me retiro de las canchas, pero estoy seguro que no del fútbol. Gracias, futbol, me enseñaste a marchas forzadas, tanto con mi padre, los valores de la vida que llevaré conmigo para siempre”.