FIFA pone plazo para ‘vender’ el Mundial; UEFA y Concacaf alzan la voz

La FIFA aceleró su controvertido proyecto para abrir al capital privado una parte del negocio de la Copa del Mundo. Gianni Infantino dio a las 211 federaciones afiliadas hasta el 19 de septiembre de 2026 para respaldar la propuesta y acceder a un pago extraordinario de hasta 20 millones de dólares, decisión que reavivó las críticas de UEFA y Concacaf. El plazo de 53 días fue comunicado después de que el organismo revelara la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial que concentraría los derechos de transmisión, patrocinios, boletaje, licencias y la operación comercial de sus torneos, incluido el Mundial. El proyecto está valuado en 20 mil millones de dólares y contempla vender a inversionistas externos hasta 20 por ciento de sus acciones para captar un máximo de 4 mil 200 millones.

Aunque la operación ha sido descrita como la “venta del Mundial”, la FIFA sostiene que no cederá la propiedad ni el control deportivo del torneo. Mantendría la mayoría en FFE y conservaría autoridad sobre reglamentos, calendarios, sedes y formatos. Infantino aseguró que se trata de una oportunidad sometida a consulta y “no de una obligación”.

El incentivo económico, sin embargo, elevó la tensión. Si el proyecto avanza, cada asociación podría recibir hasta 40 millones de dólares durante el ciclo 2027-2030: 20 millones del programa extraordinario Fast-Forward y otros 20 millones de los fondos regulares de desarrollo. La bolsa global prometida alcanzaría 10 mil millones de dólares y estaría disponible desde el 1 de enero de 2027. Para ponerse en marcha, FFE necesita el apoyo de más de la mitad de las 211 federaciones y la aprobación del Consejo de la FIFA. Quienes no se adhieran antes del 19 de septiembre perderían el acceso al pago único. Si el plan es rechazado, permanecería el paquete previamente previsto de 2 mil 700 millones de dólares, una diferencia que los críticos consideran una presión directa sobre los votantes. UEFA endurece su rechazo a FIFA La UEFA respondió que las asociaciones fueron colocadas ante la disyuntiva de respaldar el proyecto o ver retirada la recompensa extraordinaria. El organismo europeo aseguró que existe una oposición “significativa y creciente” y acusó a FIFA de utilizar el futbol para beneficiar a sus dirigentes y allegados. UEFA insiste en que la esencia y el gobierno del juego no son activos negociables. Además, reprocha que confederaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados hayan quedado fuera de una discusión capaz de transformar el futuro comercial del deporte.

Concacaf exige transparencia y debido proceso Concacaf, región a la que pertenecen México, Estados Unidos y Canadá, también volvió a marcar distancia, pero sin rechazar definitivamente la operación. Aseguró que conoció el asunto primero por reportes periodísticos y después mediante un comunicado público, no a través de los canales internos. La confederación lamentó que una iniciativa tan avanzada fuera diseñada y difundida sin dialogar previamente con los organismos y actores involucrados. Su postura exige buena gobernanza, procedimientos sólidos y una visión de largo plazo antes de comprometer las fuentes de ingresos del futbol.

La cuenta regresiva terminará el 19 de septiembre. FIFA promete una inyección económica inédita para desarrollar el futbol mundial; sus opositores temen que los inversionistas presionen para ampliar los torneos, celebrarlos con mayor frecuencia y privilegiar la rentabilidad sobre los intereses deportivos.