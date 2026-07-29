Neymar anuncia su retiro de Brasil: adiós al máximo goleador de la Canarinha

Una era histórica terminó en el futbol brasileño. Neymar Jr. confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Selección de Brasil, decisión que pone punto final a 16 años con la Canarinha y descarta cualquier posibilidad de verlo en la Copa América o el Mundial de 2030. El delantero de 34 años ratificó su retiro después del triunfo 4-2 de Santos sobre Universidad Central de Venezuela, resultado que clasificó al Peixe a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ante los rumores de una posible marcha atrás, fue contundente: “Mi momento en la selección brasileña creo que ya pasó. Hice historia ahí y fui muy feliz”.

Neymar ya había anticipado su despedida el 5 de julio, tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarela perdió 2-1 en el MetLife Stadium y firmó su salida más temprana de una Copa del Mundo desde Italia 1990. El ‘10’ ingresó en el segundo tiempo y marcó de penal el último gol de su carrera internacional. El escenario cerró un círculo perfecto y doloroso: en ese mismo inmueble de Nueva Jersey debutó con la selección mayor el 10 de agosto de 2010, cuando tenía 18 años, y anotó en la victoria 2-0 frente a Estados Unidos. Casi 16 años después, allí disputó su encuentro final con Brasil.

Neymar se marcha como máximo goleador histórico de la Canarinha, con 80 tantos y 58 asistencias en 130 partidos. Además, participó en cuatro Mundiales, 2014, 2018, 2022 y 2026, en los que convirtió nueve anotaciones, aunque nunca pudo conquistar el trofeo que Brasil persigue desde 2002. Su mayor título con la selección absoluta fue la Copa Confederaciones 2013, certamen en el que brilló como figura y recibió el Balón de Oro. También comandó al equipo olímpico que ganó en Río 2016 la primera medalla dorada de Brasil en futbol, sellada con su penal definitivo ante Alemania en el Maracaná. Sin Mundial ni Copa América, Neymar deja pendiente el gran título que habría coronado su legado. No obstante, sus goles, longevidad y peso generacional lo colocan entre los futbolistas más influyentes de Brasil.

Ahora, la Canarinha deberá construir un nuevo ciclo sin el jugador que cargó con el número 10 durante más de una década.