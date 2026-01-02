Füllkrug llega al Milan y aprieta la competencia para Santi Giménez, quien sigue lesionado

2 enero 2026
    Füllkrug llega al Milan y aprieta la competencia para Santi Giménez, quien sigue lesionado
    Niclas Füllkrug se suma al ataque del Milan como refuerzo de invierno, en un escenario marcado por la lesión de Santiago Giménez. FOTO: AC MILAN
Alejandro Morteo
Alejandro Morteo

El AC Milan refuerza su ataque con la llegada del alemán Niclas Füllkrug, movimiento que responde a la lesión de Santiago Giménez

El AC Milan activó el mercado invernal con un movimiento estratégico: la incorporación del delantero alemán Niclas Füllkrug, quien llega procedente del West Ham United en calidad de préstamo hasta el final de la Temporada, con opción de compra.

La operación se concreta en un contexto clave, marcado por la lesión del mexicano Santiago Giménez, actualmente fuera de actividad tras ser operado del tobillo.

La baja de Giménez obligó al conjunto rossonero a buscar una solución inmediata en el frente ofensivo.

El atacante mexicano, fichado como uno de los proyectos a futuro del club, se encontraba en proceso de adaptación cuando sufrió la lesión que lo marginará varias semanas de las canchas.

Ante ese panorama, la directiva y el cuerpo técnico consideraron prioritario sumar experiencia y presencia física en el área.

Füllkrug, de 32 años, ofrece justamente ese perfil. Con pasado en clubes como Werder Bremen, Hannover 96 y Borussia Dortmund, además de su reciente etapa en la Premier League, el alemán destaca por su juego aéreo, potencia física y recorrido internacional.

Su llegada apunta a cubrir la ausencia de Giménez en el corto plazo, pero también introduce un nuevo escenario de competencia interna cuando el mexicano esté listo para regresar.

Desde el entorno del Milan, el fichaje es visto como una solución funcional para sostener el nivel competitivo en Serie A y en los compromisos europeos.

La opción de compra incluida en el acuerdo refleja que el club evaluará su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

Para Santi Giménez, el reto será doble. Primero, completar su recuperación sin recaídas y recuperar ritmo de juego.

Después, responder a una competencia directa por el puesto de “9”, ahora con un delantero consolidado que buscará aprovechar cada oportunidad.

El regreso del mexicano no solo dependerá de su estado físico, sino también de su capacidad para imponerse en una ofensiva que, con Füllkrug, eleva el nivel de exigencia en San Siro.

