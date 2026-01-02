Füllkrug llega al Milan y aprieta la competencia para Santi Giménez, quien sigue lesionado

El AC Milan activó el mercado invernal con un movimiento estratégico: la incorporación del delantero alemán Niclas Füllkrug, quien llega procedente del West Ham United en calidad de préstamo hasta el final de la Temporada, con opción de compra. La operación se concreta en un contexto clave, marcado por la lesión del mexicano Santiago Giménez, actualmente fuera de actividad tras ser operado del tobillo. La baja de Giménez obligó al conjunto rossonero a buscar una solución inmediata en el frente ofensivo. TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo es nuevo jugador del Celtic y refuerza su carrera europea rumbo al Mundial 2026

El atacante mexicano, fichado como uno de los proyectos a futuro del club, se encontraba en proceso de adaptación cuando sufrió la lesión que lo marginará varias semanas de las canchas. Ante ese panorama, la directiva y el cuerpo técnico consideraron prioritario sumar experiencia y presencia física en el área. Füllkrug, de 32 años, ofrece justamente ese perfil. Con pasado en clubes como Werder Bremen, Hannover 96 y Borussia Dortmund, además de su reciente etapa en la Premier League, el alemán destaca por su juego aéreo, potencia física y recorrido internacional. Su llegada apunta a cubrir la ausencia de Giménez en el corto plazo, pero también introduce un nuevo escenario de competencia interna cuando el mexicano esté listo para regresar. Desde el entorno del Milan, el fichaje es visto como una solución funcional para sostener el nivel competitivo en Serie A y en los compromisos europeos. La opción de compra incluida en el acuerdo refleja que el club evaluará su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad. Para Santi Giménez, el reto será doble. Primero, completar su recuperación sin recaídas y recuperar ritmo de juego.