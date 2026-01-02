Julián Araujo es nuevo jugador del Celtic y refuerza su carrera europea rumbo al Mundial 2026

El futbolista mexicano Julián Araujo fue confirmado como nuevo jugador del Celtic Football Club, uno de los clubes más históricos de Escocia y protagonista habitual en competiciones europeas.

El lateral derecho llega procedente del AFC Bournemouth, en busca de continuidad y ritmo competitivo de cara al ciclo rumbo al Mundial de 2026.

Araujo, de 24 años, se convierte así en uno de los pocos futbolistas mexicanos activos en el futbol europeo de primer nivel, sumando una nueva liga a su recorrido tras experiencias previas en España e Inglaterra.

El Celtic apostó por el defensor tricolor para fortalecer su sector derecho, considerando su perfil físico, recorrido ofensivo y experiencia internacional pese a su corta edad.