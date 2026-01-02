Julián Araujo es nuevo jugador del Celtic y refuerza su carrera europea rumbo al Mundial 2026
El lateral mexicano Julián Araujo fue anunciado como nuevo refuerzo del Celtic de Escocia, tras su paso por LaLiga y la Premier League
El futbolista mexicano Julián Araujo fue confirmado como nuevo jugador del Celtic Football Club, uno de los clubes más históricos de Escocia y protagonista habitual en competiciones europeas.
El lateral derecho llega procedente del AFC Bournemouth, en busca de continuidad y ritmo competitivo de cara al ciclo rumbo al Mundial de 2026.
Araujo, de 24 años, se convierte así en uno de los pocos futbolistas mexicanos activos en el futbol europeo de primer nivel, sumando una nueva liga a su recorrido tras experiencias previas en España e Inglaterra.
TE PUEDE INTERESAR: Proceso, constancia y Selección: Saltillense Allegra Reyes destaca en el basquetbol nacional
El Celtic apostó por el defensor tricolor para fortalecer su sector derecho, considerando su perfil físico, recorrido ofensivo y experiencia internacional pese a su corta edad.
La Scottish Premiership representa para Araujo un escenario ideal para recuperar regularidad, algo que no logró consolidar en su etapa más reciente en la Premier League.
La llegada a Glasgow también le abre la puerta a disputar torneos continentales, uno de los objetivos deportivos del club escocés en cada temporada.
Así le ha ido a Julián Araujo en Europa
Antes de aterrizar en Escocia, Julián Araujo ya acumulaba experiencia en ligas de alto nivel en el continente:
UD Las Palmas (Temporada 2023-24):
Disputó 25 partidos de liga en LaLiga, en los que marcó un gol, además de participación en Copa del Rey, donde también logró anotar. Fue una campaña de adaptación positiva en el futbol español.
AFC Bournemouth (2024-25):
Sumó 12 apariciones en Premier League, principalmente como relevo, sin goles, además de actividad en copas domésticas.
En la temporada actual, su participación se redujo a una aparición oficial, situación que derivó en la búsqueda de una salida para tener mayor continuidad.
En total, Araujo acumula más de 35 partidos oficiales en ligas europeas, experiencia que ahora pondrá al servicio del Celtic.