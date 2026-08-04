México Femenil vence a El Salvador y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026

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    México Femenil vence a El Salvador y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026
    El Tri Femenil buscará ante Colombia su cuarto oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. FOTO: SELECCIÓN MEXICANA

El camino al tetracampeonato sigue abierto el Tricolor sufrió ante El Salvador, pero encontró la respuesta en los minutos decisivos para meterse a una nueva final centroamericana

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 aseguró su lugar en la final del torneo de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras imponerse 4-1 a El Salvador en tiempos extras, en un partido en el que tuvo que remontar un tramo complicado y resolver la eliminatoria en los minutos finales.

El conjunto mexicano disputará su cuarta final consecutiva en la justa regional y buscará conquistar su cuarto título seguido. En la pelea por la medalla de oro tendrá como rival a Colombia, selección a la que ya enfrentó en la fase de grupos con triunfo por 1-0.

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El encuentro, celebrado en el Estadio Moca 85, comenzó con un panorama favorable para El Salvador. El equipo centroamericano tomó el control del balón desde los primeros minutos y presionó a México con llegadas constantes, obligando a la defensa tricolor y a la guardameta Celeste Espino a intervenir para mantener el empate.

Durante cerca de 20 minutos, las salvadoreñas encontraron espacios por las bandas y generaron las opciones más claras del primer tiempo. Sin embargo, cuando parecía que el dominio podía reflejarse en el marcador, México aprovechó una de sus primeras oportunidades.

Al minuto 25, una combinación de pases terminó con un balón filtrado hacia la izquierda para Lourdes Bosch. La atacante encaró a la defensora, ingresó al área y sacó un disparo potente que la portera alcanzó a tocar, pero no pudo evitar que terminara dentro de la portería para el 1-0.

Con la ventaja, el equipo mexicano equilibró el desarrollo del encuentro y logró tener mayor posesión, aunque sin generar demasiadas ocasiones claras frente al arco rival.

En la segunda mitad, El Salvador volvió a insistir. Su presión y velocidad complicaron nuevamente a la zaga mexicana hasta que encontró el empate. En una acción por el costado derecho, el balón fue rescatado antes de salir del terreno de juego y enviado al centro del área, donde Yoselyn López conectó una volea que pegó en el poste antes de cruzar la línea para el 1-1.

La igualdad obligó a disputar tiempos extras y fue entonces cuando México encontró mayor claridad en ataque.

Apenas iniciado el primer periodo suplementario, una jugada colectiva terminó con varios intentos dentro del área, incluida una chilena que no prosperó. El balón quedó a modo para Andrea Frías, quien definió para devolver la ventaja al representativo nacional con el 2-1.

Con El Salvador obligado a adelantar líneas, el partido se abrió y México encontró espacios para ampliar la diferencia. Al minuto 116, un centro desde la banda derecha generó una serie de rebotes dentro del área que terminaron con el balón empujado a las redes para el tercer tanto mexicano, resultado que prácticamente aseguró el boleto a la final.

Todavía hubo tiempo para un gol más. En el minuto 120+3, Andrea Frías recuperó el balón fuera del área y sacó un disparo colocado que se incrustó en el ángulo para firmar el 4-1 definitivo y sellar una actuación decisiva con doblete.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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